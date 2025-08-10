La posizione del presidente americano, che sta lasciando l’Europa ai margini di ogni trattativa, può finire per legittimare ulteriormente un regime aggressivo, più che contenerlo. Siamo di fronte a un segnale di distensione o strumento per dividere e confondere l’opinione pubblica occidentale? Se la diplomazia diventa campo di battaglia, la pace si allontana

L’annuncio di un incontro faccia a faccia fra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe sembrare un primo passo verso la risoluzione della guerra Ucraina. Ma è davvero così? O ci troviamo di fronte all’ennesimo esercizio di potere simbolico, utile più alla propaganda politica di entrambi che alla pace?

La mossa di Putin e Trump appare tutto fuorché casuale. La Russia, dopo aver atteso pazientemente mentre dilapidava risorse umane e sistema economico, sembra aver scelto il momento più favorevole per offrire a Trump questo confronto diretto — quasi fosse una concessione, un premio.

La possibile trappola

Nell’analizzare questa apertura, si può ipotizzare che Mosca stia semplicemente sfruttando l’interesse di Trump. Il presidente americano potrebbe usare l’incontro per rilanciare la propria narrativa di pacificatore tanto a livello globale quanto interno, dove l’elettorato populista spinge per la cessazione dell’impegno militare americano in Ucraina.

In questo contesto, la Russia può prendere tempo, effettuare qualche concessione sui combattimenti, coltivare la propria strategia politica per indebolire il governo ucraino. Governare è far credere scriveva Machiavelli, un motto che Trump e Putin conoscono bene e sanno praticare. L’incontro di persona crea l’apparenza di un processo di pace sotto al quale in realtà si muovono altre partite politiche.

Nel merito, sul campo di battaglia, la situazione resta drammaticamente statica. E le posizioni di Russia e Ucraina paiono tuttora inconciliabili: la prima punta ancora a un controllo politico sull’intera Ucraina, la seconda non intende cedere un briciolo della propria sovranità. Entrambe le parti pensano ancora di poter raggiungere i propri obiettivi politici con la forza militare e in queste condizioni parlare di pace sembra quantomeno prematuro.

Mosca potrebbe offrire una parziale tregua, magari una riduzione simbolica dei bombardamenti, come segnale di “buona volontà” da dare in pegno a T rum p.

Ma anche qui sorgono leciti dubbi: non potrebbe trattarsi piuttosto di una trappola diplomatica? Se Kiev fosse costretta a rifiutare una proposta svantaggiosa, rischierebbe di apparire come l’ostacolo alla pace. La retorica russa guadagnerebbe terreno, soprattutto in un’America già stanca della guerra e facilmente influenzabile dall’opinione pubblica.

Impotente

E l’Europa? Sembrerebbe destinata a rimanere ai margini dell’evento, comprimaria impotente in uno scenario dove le decisioni vengono prese altrove. Forse è questo uno degli obiettivi impliciti di Mosca: ridurre il ruolo europeo e rafforzare la dinamica bipolare Mosca-Washington. In questo binomio, difatti, Putin crede di poter ricavare le condizioni migliori proprio favore e di indebolire la posizione di Volodymyr Zelensky, tenuto al corrente e rappresentato dagli americani ma lontano dalla stanza delle negoziazioni.

Gli europei, nonostante il varo del riarmo generalizzato e la creazione della coalizione dei volenterosi, restano fuori dai giochi diplomatici. Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer, un tempo molto loquaci sull’Ucraina, sono stati costretti a rivedere a ribasso il proprio ruolo e ad assumere una prospettiva più realista, in fin dei conti più simile a quella di Giorgia Meloni. Una qualche partita, sul piano delle garanzie di sicurezza e della deterrenza, potrà essere giocata dagli europei, o meglio da quelle nazioni europee che avranno la volontà politica di farlo, soltanto in un secondo tempo.

Anche perché Trump cercherà di presentarsi come unico leader capace di “ragionare” con Putin. Ma una simile posizione, priva di una chiara strategia condivisa con gli alleati, rischia di legittimare ulteriormente un regime aggressivo, più che contenerlo.

Dunque, più che un’opportunità reale per la pace, questo presunto vertice potrebbe rivelarsi un’operazione d’immagine. L’apparenza di diplomazia potrebbe nascondere l’ennesimo atto di un gioco più ampio, dove ciò che conta non è tanto raggiungere una soluzione, quanto plasmare la narrativa globale e nazionale a proprio favore.

Alla luce di questi elementi, prevale il dubbio: segnale di distensione o strumento per dividere e confondere l’opinione pubblica occidentale? Forse non lo sapremo a breve, ma una cosa appare probabile: finché il terreno diplomatico sarà usato come campo di battaglia per strategie che esulano dall’Ucraina, la pace resterà un obiettivo distante.

