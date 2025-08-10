La posizione del presidente americano, che sta lasciando l’Europa ai margini di ogni trattativa, può finire per legittimare ulteriormente un regime aggressivo, più che contenerlo. Siamo di fronte a un segnale di distensione o strumento per dividere e confondere l’opinione pubblica occidentale? Se la diplomazia diventa campo di battaglia, la pace si allontana
Se la diplomazia è strategia senza Kiev, la pace è lontana
10 agosto 2025 • 20:37
