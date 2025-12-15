Nel giorno in cui a Berlino si riuniscono intorno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky i leader europei, la banca centrale russa muove già contro la decisione anticipata da Bruxelles di utilizzare gli asset russi
L’attesa è forte: mentre a Bruxelles si lavora sui dettagli per finalizzare finalmente l’impiego degli asset russi congelati in Europa (e la banca centrale russa ha già chiesto un risarcimento), il cancelliere Friedrich Merz ha accolto domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi, dopo ulteriori confronti bilaterali, li raggiungeranno gli altri leader europei, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Zelensky ha iniziato a fare concessioni dalla sua prospettiva, accettando di rinunciare all’ingresso della Nato in cambio di garanzie comunque paragonabili a quelle previste dall’articolo 5. La speranza degli europei è di trovare la svolta allo stallo sul campo.
Fonti di Kiev: "Gli spingono per farci lasciare il Donbass"
I negoziatori americani continuano a chiedere all'Ucraina di abbandonare la parte della regione del Donbass ancora controllata da Kiev, durante l'ultimo ciclo di colloqui a Berlino, ha riferito all'Afp un alto funzionario a conoscenza delle discussioni. Vladimir Putin vuole dei territori. Gli americani dicono che l'Ucraina ”deve ritirarsi“, cosa che Kiev rifiuta, ha detto all'Afp questa fonte vicina al dossier. ”È piuttosto sorprendente che gli americani adottino la posizione dei russi su questa questione", ha aggiunto.
Cremlino: "Putin vuole la pace, non una tregua"
"Qui posso parlare solo a nome della parte russa, del presidente Putin: è aperto alla pace, a una pace seria, a decisioni serie", ma "non è assolutamente aperto a nessun trucco volto a guadagnare tempo e a creare tregue artificiali". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi a tregue temporanee.
Tajani: "L'iniziativa americana sull'Ucraina è un'opportunità da non farci sfuggire"
"La definizione del ruolo e del contributo dell'Europa per la gestione della crisi Ucraina è un banco di prova fondamentale. Le prossime settimane possono essere decisive e, ancora una volta, sarà essenziale restare uniti. L'iniziativa di pace americana è un'opportunità che non dobbiamo farci sfuggire. Dobbiamo riportare la pace in Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani
Cremlino: "Serve un atto legale sulla rinuncia di Kiev alla Nato"
La Russia ha posto come condizione dei negoziati con l'Ucraina la formalizzazione della rinuncia di Kiev ad aderire alla Nato. "La questione di un documento legalmente vincolante sulla non adesione di Kiev alla Nato è la pietra angolare dei negoziati", ha chiarito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
Orban: "Non cambieremo posizione"
"Non c'è motivo per cui dovremmo cambiare la posizione ungherese. La guerra non ha soluzione in prima linea. Se non c'è soluzione in prima linea, allora dobbiamo fare quello che fa il presidente Trump: negoziare. Pertanto, l'Ungheria non sostiene la confisca dei beni russi congelati, non invierà denaro o armi all'Ucraina e non parteciperà ad alcun prestito dell'Ue che serva agli obiettivi della guerra. Allacciate le cinture, ci aspetta una settimana difficile". Lo scrive su X Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban, riportando le affermazioni di quest'ultimo.
Lituania: "I leader Ue definiscano una data per l'ingresso dell'Ucraina all'Ue"
"Per quanto riguarda l'adesione dell'Ucraina all'Ue, dobbiamo procedere entro la fine dell'anno. Se non possiamo aprire i sei cluster già esaminati dalla Commissione europea, dobbiamo stabilire politicamente una data in seno al Consiglio europeo per l'adesione dell'Ucraina all'Ue, e deve essere ancora prima del 2030, altrimenti non diamo all'Ucraina carte credibili nei negoziati in corso". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano, Kęstutis Budrys, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.
Media: "Gli Stati Uniti non disposti a scendere a compromessi"
I colloqui a Berlino tra ucraini e americani sono difficili, la parte americana sembra non essere disposta a scendere a compromessi sulla sua bozza di accordo di pace. Lo scrive il Wsj dopo il primo round di ieri che proseguirà anche oggi. "I negoziati tra l'Ucraina e i suoi partner occidentali si sono trasformati in un tira e molla, anche senza la partecipazione della Russia al tavolo delle trattative", spiegano fonti al Wsj. Washington spinge per soluzioni rapide, mentre Zelensky e gli europei sostengono che restano differenze significative sia sul ritiro da Donbass sia sulla chiara definizione delle garanzie.
Kallas: "Prestito asset russi sempre più difficile"
L'Ue sta "lavorando" per arrivare ad approvare il prestito all'UCRAINA basato sui beni russi congelati, anche se è "sempre più difficile". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri. "Questa - afferma - è davvero una settimana molto importante per le questioni finanziarie, una settimana decisiva per l'UCRAINA. Abbiamo diverse opzioni sul tavolo: saranno discusse nella riunione dei leader di giovedì, il presidente Antonio Costa ha detto che non lasceremo la riunione prima di ottenere un risultato, prima di ottenere una decisione sul finanziamento per l'UCRAINA". "L'opzione più credibile - conclude - è il prestito di riparazione e questo è ciò su cui stiamo lavorando. Non ci siamo ancora arrivati ed è sempre più difficile, ma stiamo lavorando, abbiamo ancora qualche giorno".
Kallas: "Se Putin conquista Donbass, crolla la fortezza"
"Dobbiamo capire che il Donbass non è l'obiettivo finale di Putin. Se conquista il Donbass, la fortezza crolla e allora sicuramente passerà alla conquista dell'intera Ucraina. E sapete, se l'Ucraina cade, anche altre regioni sono in pericolo. Lo sappiamo dalla storia e dovremmo imparare dalla storia". Lo dice l'Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. "Dobbiamo tenere a mente è che i paesi vogliono entrare nella Nato perché non vogliono che la Russia li invada, li attacchi. Ed è per questo che Svezia e Finlandia hanno aderito alla Nato. È per questo che gli Stati baltici hanno aderito alla Nato, per avere questo ombrello di difesa. Ora, se questo non è in discussione, allora dobbiamo vedere quali sono le garanzie di sicurezza tangibili. Non possono essere documenti o promesse. Devono essere truppe vere, capacità reali affinché l'Ucraina sia in grado di difendersi", aggiunge.
Kallas: "Nessuna alternativa alla proposta sull'uso degli asset russi"
"Le altre opzioni non funzionano, già due anni fa ho proposto gli Eurobond per sostenere l'Ucraina ma non c'è l'unanimità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri. "La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti e lancia un messaggio, se si causano tutti questi danni a un altro Paese, si deve pagare per i risarcimenti", ha aggiunto commentando la lettera inviata alla Commissione da 4 Paesi, tra cui l'Italia, sulle necessità di continuare a esplorare soluzioni alternative. Kallas ha sottolineato che ci sono "diverse pressioni".
