Mosca prosegue la guerra e non svela il piano che porterà in Turchia. Gli alleati dell’Ucraina ipotizzano più sanzioni. Giovedì Merz negli Usa

Il nodo è sempre quello. Kiev è pronta a un cessate il fuoco, Mosca continua a bombardare l’Ucraina e a temporeggiare sul fronte diplomatico. Uno schema andato in scena anche nelle ultime ore, nonostante il nuovo round di colloqui tra russi e ucraini, previsto per lunedì in Turchia, sia ormai alle porte.

Piovono bombe

Sul campo i russi proseguono la guerra, ottenendo piccoli successi ma mietendo ancora vittime civili. Le autorità ucraine hanno denunciato sabato un attacco russo con droni e bombe nell’oblast di Zaporizhzhia dove, nel distretto di Polohivskyi, è morta una bambina di nove anni. È una dei dieci civili uccisi tra venerdì e sabato, sparsi su quasi tutto il territorio ucraino, mentre i feriti sono una trentina, colpiti da droni, missili e artiglieria russa.

Secondo quanto reso noto dal comandante delle Forze armate di Kiev, Oleksandr Syrsky, l’esercito del Cremlino ha aumentato la pressione su alcune direttrici principali, dove sta concentrando i suoi sforzi. La regione di Zaporizhzhia è una di queste, così come il Donetsk, in particolare tra le città di Pokrovsk e Toretsk. L’altra è Sumy, a nord-est, al confine. Dove i russi starebbero spingendo per ottenere una zona cuscinetto.

Sabatoi un paio di villaggi ucraini sono caduti sotto il controllo di Mosca, mentre 11 insediamenti sono stati evacuati da Kiev. I residenti sono stati obbligati a lasciare le proprie case, senza alcuna certezza di potervi ritornare, per via della minaccia dei raid russi. Dinamica già accaduta per altre decine di piccoli centri: nella settimana appena passata, infatti, sono stati circa 500 i residenti evacuati.

L’attesa per i colloqui

I russi non allentano la presa. E continuano a rifiutare la proposta di cessate il fuoco che gli Stati Uniti di Donald Trump avevano messo sul piatto già a marzo. Per Kiev, l’intento del Cremlino è palese. «Vuole ancora guadagnare tempo», ha dichiarato Andriy Yermak, consigliere fidatissimo e capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Noi siamo pronti per il cessate il fuoco, per il dialogo e per un processo serio che porti a una fine giusta di questa guerra», ha aggiunto.

Il dialogo proseguirà lunedì a Istanbul, nei colloqui che seguono quelli del 16 maggio. Dopo il maxi scambio di prigionieri, 1.000 per 1.000, i passi avanti sono stati limitati. L’attesa per il nuovo round va di pari passo con l’incertezza, visto che fino all’ultimo non è certo il format dei negoziati.

La Russia non ha voluto inviare all’Ucraina la sua proposta di “memorandum” sul percorso per arrivare alla tregua. Mossa non gradita dalla controparte, che voleva avere il tempo di analizzare il memorandum nel dettaglio. Per Kiev, però, questo “no” ricevuto è una conferma del fatto che la proposta di Mosca conterrà sempre le stesse condizioni, inaccettabili per Kiev, rigettate anche da Stati Uniti e dagli alleati europei. Un ennesimo tentativo di prendere tempo. Il dubbio di Kiev se sedersi al tavolo turco o no – tenuto fino all’ultimo – deriva proprio da questo.

Le mosse degli alleati

A essere incerto è anche il ruolo degli alleati di Kiev. La mediazione sarà turca, vista la location e l’impegno del ministro degli Esteri, Hakan Fidan, negli ultimi giorni volato sia a Mosca sia a Kiev per discuterne con i rispettivi leader. La presenza a Istanbul di funzionari statunitensi ed europei, seppur a margine dei colloqui, è invece ancora un’incognita.

Se ci sarà una missione occidentale, ci sarà anche un inviato italiano, è quanto fatto trapelare da palazzo Chigi dopo che inizialmente era stata ventilata l’idea di una presenza solo di Francia, Regno Unito e Germania. L’Italia, pur con tutte le riserve espresse da Giorgia Meloni sui formati ristretti europei, non sembra voler perdere il treno.

Chi prenderà l’aereo nei prossimi giorni sarà sicuramente il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Direzione Washington. Il leader di Berlino incontrerà giovedì Trump, all’ordine del giorno l’Ucraina e i rapporti tra Usa ed Europa. Gli europei, infatti, vogliono capire i prossimi passi dell’amministrazione statunitense.

Secondo il Telegraph, soprattutto Londra e Parigi – leader dei Volenterosi – stanno ragionando su un piano concreto per continuare a supportare Kiev anche in caso di disimpegno Usa. I funzionari francesi e britannici ne hanno parlato all’Aia, spostando così il focus dal tanto discusso invio di soldati in Ucraina. Nell’incontro è stato trattato anche il tema di un rafforzamento delle sanzioni nei confronti del Cremlino, se Vladimir Putin continuerà a temporeggiare.

Una richiesta avanzata anche da Zelensky che ha chiesto agli Usa di adottare «una posizione decisa sulla questione delle sanzioni per favorire la pace», aggiungendo anche che «tutti vogliono che la Russia smetta di giocare con la diplomazia e ponga fine alla guerra».

Sanzioni più dure le ha invocate da Singapore, per il 22esimo Shangri-La dialogue, anche Kaja Kallas. L’Alto rappresentante per la politica estera Ue ha però comunque ribadito come prima bisognerà aspettare «la reazione degli Stati Uniti». Sì perché ora su Trump crescono le pressioni dall’interno per convincerlo ad agire contro Putin. Il Senato Usa nella prossima settimana inizierà ad approvare il disegno di legge che comprende nuove misure contro Mosca, su cui c’è già appoggio bipartisan. È stato il senatore repubblicano Lindsey Graham ad annunciarlo da Kiev. «Credo sia arrivato il punto di chiedere alla Russia un’azione concreta» ha aggiunto.

© Riproduzione riservata