Tra gli europei prevale la sfiducia ad una settimana dal vertice di Washington, sulle truppe da inviare e non solo. Intanto il ministro degli Esteri di Putin attacca il presidente ucraino: «Per lui la storia del negoziato con Putin è solo un gioco». Il vice di Trump gli dà manforte: «Mosca ha già fatto molte concessioni»
Lavrov attacca Zelensky: «Per lui è tutto un gioco». La sfiducia degli europei
24 agosto 2025 • 20:04
Tra gli europei prevale la sfiducia ad una settimana dal vertice di Washington, sulle truppe da inviare e non solo. Intanto il ministro degli Esteri di Putin attacca il presidente ucraino: «Per lui la storia del negoziato con Putin è solo un gioco». Il vice di Trump gli dà manforte: «Mosca ha già fatto molte concessioni»