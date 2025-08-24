Tra gli europei prevale la sfiducia ad una settimana dal vertice di Washington, sulle truppe da inviare e non solo. Intanto il ministro degli Esteri di Putin attacca il presidente ucraino: «Per lui la storia del negoziato con Putin è solo un gioco». Il vice di Trump gli dà manforte: «Mosca ha già fatto molte concessioni»

Quello che dopo gli incontri di Washington tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei era stato sollievo, se non addirittura entusiasmo, a una settimana di distanza sembra essere scemato in confusione e sfiducia. Ieri, in occasione della giornata dell'indipendenza ucraina, gli europei hanno provato a nascondere questo pessimismo dietro le consuete dichiarazioni di sostegno incondizionato a Kiev.

«Siamo con voi, per tutto il tempo necessario. Perché un'Ucraina libera è un'Europa libera», ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre per il presidente francese, Emmanuel Macron, «il coraggio e la determinazione del popolo ucraino resteranno nella storia» e «la Francia è al fianco dell'Ucraina per preparare il futuro con un impegno diplomatico teso a garantire una pace giusta e durevole». Ma la tensione diplomatica tra Francia e Italia sulle parole di Matteo Salvini, al di là dei toni utilizzati dal vicepremier, è un sintomo di come in Europa, al momento, la volontà comune di porre fine alla guerra fatica ad accompagnarsi a un accordo sui mezzi per arrivare all'obiettivo.

Pacchetti milionari

Anche una riunione straordinaria dei ministri Esteri del G7, in videoconferenza, ha ribadito il sostegno occidentale a Kiev. Ieri Zelensky, parlando insieme al premier canadese, Mark Carney – che ieri ha annunciato un nuovo pacchetto militare in sostegno a Kiev da 500 milioni di dollari – ha dichiarato che una futura presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia è «importante» per Kiev. Un punto su cui, nella stessa giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno ribadito la loro contrarietà. «Il presidente è stato chiaro. Non ci saranno truppe americane in Ucraina», ha dichiarato il vicepresidente statunitense, JD Vance, «ma continueremo ad avere un ruolo attivo nell'assicurarci che Kiev abbia le garanzie di sicurezza e la fiducia necessaria per mettere fine alla guerra e che la Russia possa fermare la guerra».

Anche lo stesso Trump, nel rivolgersi a Zelensky per la giornata dell'indipendenza, ha ribadito: «È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell'Ucraina». Ma le divergenze tra la Casa Bianca e Kiev non riguardano solo le garanzie di sicurezza.

Qualche giorno fa Trump aveva dichiarato come ciò che avesse impedito all'Ucraina di vincere la guerra fosse il limite, «imposto da Joe Biden», di contrattaccare su territorio russo. Eppure, secondo il Wall Street Journal, da mesi il Pentagono starebbe impedendo a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio statunitensi per colpire obiettivi in territorio russo, attraverso un meccanismo che richiede l'autorizzazione finale del segretario Usa alla Difesa, Pete Hegseth – approvazione che sarebbe stata negata almeno una volta. Da Zelensky è arrivata una smentita, in quanto gli attacchi in territorio russo sarebbero condotti con missili di produzione propria e «non consultando Washington a riguardo», non avendone bisogno.

Il presidente ucraino ha inoltre fatto sapere che all'inizio del nuovo anno l'Ucraina dovrebbe riuscire a mettere in piedi una «produzione di massa» per i propri missili a lungo raggio, i "Flamingo", capaci di colpire fino a un raggio di 3000 km. Sul piano diplomatico, infine, Zelensky ha rilanciato l'idea dell'incontro con la controparte russa, Vladimir Putin, che a suo parere sarebbe «la via più efficace da seguire» in un contesto di stallo dei tentativi diplomatici di porre fine alla guerra.

Freddezza moscovita

Da Mosca, guarda caso, l'idea è accolta con ostentata freddezza. Per il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sarebbe preferibile continuare i colloqui iniziati a Istanbul, e semmai elevarne il livello, prima di procedere a un incontro «al massimo livello» che dovrebbe «essere preparato molto bene». A proposito dei colloqui di Istanbul, che finora hanno soprattutto avviato uno scambio di prigionieri tra le due parti, ieri il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere di un nuovo scambio, con 146 militari russi liberati in cambio di altrettanti soldati ucraini.

Lavrov ha poi attaccato anche i leader occidentali, che starebbero solo cercando un pretesto per «impedire» i negoziati, mentre lo stesso Zelensky a suo dire «è testardo, pone condizioni e poi esige a tutti i costi un incontro immediato con Vladimir Putin». Come sempre, battute sferzanti verso il presidente ucraino, da parte del capo della diplomazia russa: «Quando Zelensky afferma che la priorità immediata è un incontro con Putin, è fondamentalmente un gioco. Un gioco che è molto bravo a giocare, perché vuole teatralità in tutto ciò che fa. Non gli importa della sostanza».

Al di là delle battute, è un fatto che Lavrov trova una parziale sponda, di nuovo, in JD Vance, secondo cui Mosca avrebbe già «fatto concessioni importanti a Donald Trump per la prima volta in tre anni e mezzo» e che sarebbe «molto flessibile su alcune delle sue esigenze fondamentali».

