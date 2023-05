Kiev e Odessa in particolare sono state colpite da droni, ma l’aeronautica ucraina ha detto di averne abbattuti 18 su 24. È intanto in corso la visita di Zelensky ai paesi del nord Europa, dove è previsto un suo intervento a L’Aia e una visita alla Corte penale internazionale

Nella notte tra mercoledì e giovedì ci sono state numerose esplosioni a Kiev e in altre città ucraine, tra cui Zaporizhzhia e Odessa. L’attacco, il più intenso di quest’anno, è avvenuto a poche ore dalla notizia che due droni erano stati abbattuti sopra al Cremlino, con la Russia che aveva accusato l’Ucraina di aver attentato alla vita del presidente Vladimir Putin. Lo ha reso noto The Kyiv Independent. L’ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina ieri aveva già avvertito i propri cittadini residenti nel paese dell’aumentata minaccia di attacchi missilistici. I bombardamenti russi hanno anticipato di alcune ore l’intervento odierno del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Aia, nel corso della visita non annunciata nei paesi del nord Europa.

La guerra che l’Ucraina non voleva

Il presidente ucraino giovedì mattina ha incontrato anche i vertici della Corte penale internazionale, dopo l’emissione del mandato di arresto per Putin, accusato di aver commesso crimini di guerra. Dopo aver ringraziato la leadership olandese per il continuo sostegno fornito a Kiev, Zelensky ha parlato del conflitto russo-ucraino come della «guerra che non volevamo, ma quella che dobbiamo fare in modo che sia l'ultima, e lo faremo».

Durante la conferenza stampa, Zelensky ha aggiunto che Putin merita di essere condannato al tribunale dell’Aia per i crimini commessi. Ha poi concluso di avere la certezza che questo succederà «quando vinceremo e noi vinceremo».

Kiev abbatte 18 droni

L’aeronautica militare ucraina ha comunicato di aver abbattuto, insieme ad altre forze di difesa, 18 dei 24 droni russi, impiegati nei nuovi attacchi notturni nel paese. La difesa aeronavale di Kiev ha detto che le operazioni di combattimento hanno coinvolto le regioni settentrionali, centrali e meridionali. «Armi missilistiche antiaeree, aerei e gruppi di fuoco mobili sono stati utilizzati nelle aree di responsabilità dei comandi aerei “Sud” e “Centro”» si legge nel comunicato.

Tre dispositivi sono, invece, stati ritrovati in un dormitorio scolastico di Odessa. Non ci sono state vittime, ma il comando operativo sud dell’esercito ucraino ha diffuso delle immagini che mostrano scritte «per Mosca» e «per il Cremlino» sui frammenti dei droni.

Evitare l’escalation

La Russia ha attribuito la responsabilità dell’attentato di ieri agli Stati Uniti.

«Le decisioni su simili attacchi non sono prese a Kiev, ma a Washington» ha detto il portavoce di Putin, Dimitri Peskov. Al momento Mosca non ha fornito prove a sostegno delle accuse, mentre la Casa Bianca ha detto che non era a conoscenza di alcun attacco sul Cremlino.

Giovedì anche la Cina si è espressa in merito alle pregresse accuse russe contro Kiev, invitando entrambe le parti a non portare il conflitto a un’ulteriore escalation. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.

L’alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha commentato il presunto attacco, sostenendo la versione di Zelensky secondo cui le azioni ucraine sarebbero solo difensive e non includono un’aggressione al Cremlino. «Chiediamo alla Russia di non utilizzare questi presunti attacchi come scusa per continuare l'escalation della guerra», ha aggiunto Borrell, al Consiglio degli Esteri per lo Sviluppo a Bruxelles. L’alto rappresentante dell’Unione europea ha inoltre manifestato preoccupazione per l’uso propagandistico che Mosca potrebbe fare delle notizie (ancora non confermate), promuovendo «più arruolamento di persone e più attacchi all'Ucraina».

Borrell ha concluso che l’unica soluzione per la comunità internazionale è un sostegno militare, politico ed economico a Kiev: «La migliore e unica soluzione per la guerra è che la Russia smetta di attaccare e si ritiri dall'Ucraina».

