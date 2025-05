Quasi unanimi i giudizi di stampa e tv russe: «Trattative Potëmkin» ossia fasulle. Ma per un un sondaggio, il 51 per cento dei soldati è favorevole al ritiro senza vittoria

Negoziati "alla Potëmkin". Sono stati definiti così in Russia gli ultimi tentativi di colloqui, poi deragliati, tra Mosca e Kiev. Il riferimento è ai leggendari villaggi di cartapesta che il generale Grigorij Potëmkin alla fine del Settecento avrebbe fatto costruire in Crimea per compiacere la zarina Caterina II e nasconderle la povertà di quelle zone. Negoziati che avrebbero dovuto coronare le promesse di pace del presidente Usa Donald Trump. Ma che si sono ridotti a semplici “scenografie” di guerra che non convincono più nessuno.

In Russia, sia i giornali più allineati al Cremlino sia quelli indipendenti lasciano intendere che la cessazione delle ostilità non avverrà in tempi brevi: i primi attribuiscono le responsabilità all’Occidente, gli altri invece puntano il dito contro la mancanza di volontà di Putin.

Processo di pace “fragile”

Stiamo assistendo a un processo di pace «fragile», danneggiato dalle minacce e dalle sanzioni dell’Occidente, ma che la Russia vuole comunque portare avanti, scrive Vedomosti citando il ricercatore Pavel Koshkin dell’Accademia Russa delle Scienze. Secondo Koshkin, il “niet” ai negoziati in Vaticano potrebbe essere legato anche alla volontà di non offrire agli Stati Uniti un ulteriore strumento di pressione sulla Russia, sia sul piano simbolico che psicologico.

E mentre le due parti in conflitto lavorano alla stesura di un memorandum da sottoporre all’avversario, già si pensa a un secondo round di negoziati a Istanbul, dopo quelli del 16 maggio. Negoziati che Pravda.ru, il sito di notizie con orientamento nazionalista creato dagli ex giornalisti della storica Pravda sovietica, liquida però come «inutili», definendoli «un remake di Istanbul 2022».

Secondo il giornalista Mikhail Fishman del canale indipendente Dozhd Tv, la vera occasione per un accordo tra Mosca e Kiev sarebbe emersa a fine aprile con il piano statunitense che proponeva il riconoscimento della Crimea alla Russia e lo stop all’ingresso dell’Ucraina nella Nato in cambio del congelamento del conflitto. Putin ci avrebbe riflettuto, tanto che la propaganda russa iniziava già a ventilare l’ipotesi di un dietrofront sulle rivendicazioni territoriali. «A fine aprile Putin si è trovato di fronte a una scelta: fermarsi in cambio della revoca delle sanzioni e di un riavvicinamento con Trump, oppure proseguire la guerra. Ha scelto la seconda opzione», sostiene Fishman.

Ottimismo addio

In effetti appena un mese fa, in Russia si respirava un certo grado di ottimismo, segnalato anche dall’impennata dell’indice di fiducia dei consumatori. «Le aspettative di miglioramento economico, sia personale che familiare, erano cresciute bruscamente», osserva la politologa indipendente Ekaterina Shulman. «Adesso, con la brusca frenata dei negoziati l’impatto emotivo potrebbe essere forte - avverte -, anche un’illusione vaga, una volta infranta, lascia dietro di sé un senso di perdita reale».

Nel frattempo l’esercito russo continua lentamente ad avanzare e secondo alcuni analisti l’offensiva estivo-autunnale sarebbe già iniziata. L’obiettivo del Cremlino, dicono, è di accerchiare la città di Pokrovsk e colpire l’Ucraina a tal punto da spingere gli alleati europei a fare pressioni su Kiev per trattare una resa.

Secondo l’analista indipendente Nikolaj Petrov – intervistato dal canale indipendente Dozhd Tv - Kiev e i suoi alleati si trovano di fronte a una scelta dura: «Le condizioni proposte da Mosca sono umilianti, pari alla resa. Ma l’alternativa non è la vittoria, è qualcosa di peggio. Bisogna fare i conti con la realtà».

Intanto, un sondaggio condotto dalla rivista indipendente Vërstka tra i soldati russi al fronte rivela dei dati interessanti: il 66 per cento di chi combatte in Ucraina ritiene che Trump stia difendendo solo gli interessi degli Stati Uniti; il 51 per cento degli intervistati sarebbe comunque favorevole al ritiro delle truppe anche senza aver raggiunto gli obiettivi dell’operazione militare speciale.

Secondo vari osservatori, sarà comunque necessario attendere l'inverno per capire se gli equilibri sul campo saranno cambiati e, di conseguenza, se emergeranno le condizioni per un vero negoziato.

Per ora, dicono gli analisti, il piano del Cremlino è evitare il possibile riavvicinamento tra Trump e i leader europei, e continuare a fare pressioni sulle città ucraine. «Se l’Ucraina riuscirà a mantenere il controllo delle città ora minacciate dalle truppe russe, forse si arriverà a dei negoziati veri», conclude Fishman. «Al momento, però, due cose sono evidenti: questa guerra di sicuro non finirà prima di novembre. E tutto si deciderà sul campo di battaglia».

