Ecco il vero impatto dell’attacco a sorpresa sui bombardieri russi in Siberia: a detta dell’analista Kateryna Bondar «ha compromesso la capacità di Mosca di mantenere l’attuale ritmo di lanci missilistici e indebolito la credibilità della sua triade nucleare». In più, gli aerei colpiti hanno forte valore simbolico per Mosca. Ed è difficilissimo sia ripararli che sostituirli. «In ogni caso è una svolta nella guerra asimmetrica»

Colpi precisi e studiati per mesi analizzando centimetro dopo centimetro vecchie fusoliere di epoca sovietica, togliendo la polvere a Tu-95MS e A-50 dismessi e custoditi nei musei di aviazione, come quello di Poltava. Dati trasformati poi in modelli con cui addestrare sistemi di intelligenza artificiale per individuare le aree più vulnerabili ai colpi di una esplosione mirata.

Giunture dei serbatoi, agganci per missili, tutto studiato nei minimi dettagli per capire dove colpire esattamente. La pianificazione dell’operazione “Spiderweb” (ragnatela) dei servizi segreti ucraini Sbu – con l’attacco a quattro basi aeree russe fino in Siberia e utilizzando 117 droni lanciati dalla Russia – si può analizzare su diversi livelli, numeri ed effetti.

Per capire cosa può voler dire per Mosca fare i conti con decine di aerei militari fuori uso, 41 secondo l’intelligence ucraina.

La spina dorsale

Come scrive Kateryna Bondar in una sua analisi per il Center for Strategic and International Studies, l’attacco ha colpito l’intera «spina dorsale operativa della flotta di bombardieri strategici russi». Parlando con Domani da Washington, l’analista definisce l’operazione Spider Web un «punto di svolta dottrinale nella guerra asimmetrica» e un «modello scalabile di sabotaggio strategico».

Spiega come siano stati colpiti «non solo obiettivi, ma interi sistemi: velivoli, logistica, manutenzione e infrastrutture per il personale», pensando l’aviazione come sistema e non come una somma di aerei. E parla di operazione sofisticata «che ha fatto leva su software open-source come ArduPilot, piattaforme di lancio improvvisate e sistemi di visione artificiale addestrati su velivoli da museo».

Un’operazione su quattro basi russe diverse – la più lontana a 4.000 chilometri dal confine ucraino – con l’aspetto sorprendente di sfruttare le infrastrutture civili nemiche facendo viaggiare camion carichi di droni fino ai punti individuati come basi di lancio. Ottenendo un risultato «con strumenti il cui costo rappresenta solo una frazione di quello delle piattaforme distrutte», spiega l’analista.

Un altro aspetto chiave è quello di aver mirato a un fianco scoperto della industria bellica russa. «Molti di questi bombardieri risalgono all’epoca sovietica e non sono più in produzione», spiega Kateryna Bondar. «Le catene di approvvigionamento originali si estendevano su tutta l’Urss includendo componenti provenienti da Ucraina, Bielorussia e Asia centrale e oggi non sono più facilmente accessibili», aggiunge.

Le conseguenze sono legate a componentistica essenziale per far tornare a volare i bombardieri colpiti. «La Russia non dispone della capacità industriale per sostituire rapidamente o riparare molte di queste piattaforme, in particolare per quanto riguarda motori ed elettronica di bordo».

Questo vuol dire un impatto che «non è solo immediato, ma anche di lungo termine, compromettendo la capacità di Mosca di mantenere l’attuale ritmo di lanci missilistici e indebolendo la credibilità stessa della sua triade nucleare».

I numeri dell’attacco

L’analista William Alberque spiega a Domani numeri e portata dell’attacco. «I Tu-95 rappresentano la colonna portante della componente aerea della triade nucleare russa, con circa 50 esemplari in totale, e non vengono più prodotti da decenni: il progetto risale all’epoca della guerra di Corea», spiega l’analista ed ex direttore del Nato’s Arms Control, Disarmament, and Wmd Non-Proliferation Centre.

«Il Tu-22, progettato negli anni ’60, ha cessato la produzione nei primi anni ’90, e attualmente sarebbero circa 50 gli esemplari in servizio», continua. E aggiunge come «il programma per il nuovo bombardiere strategico russo (il Pak Da) è bloccato in un limbo produttivo dagli anni Novanta».

Colpire questi aerei ha quindi un valore numerico e una cifra molto più ampia. «Ogni velivolo distrutto non rappresenta soltanto una perdita tattica, ma una perdita strategica», dice a Domani Kateryna Bondar. Con anche un altro valore. «I bombardieri a lungo raggio russi hanno anche un forte valore simbolico e politico», spiega a Domani il giornalista Thomas Newdick. «Lo stesso Vladimir Putin è salito a bordo di un Tu-160 in più di un’occasione, a sottolineare il ruolo iconico di questi velivoli nella narrativa del potere russo», continua.

Aerei da guerra che hanno un ruolo chiave in materia deterrenza nucleare, in una fase in cui altre potenze nucleari – come Francia e Gran Bretagna – stanno riadattando le loro dottrine. «Questi attacchi incidono direttamente sulla postura di deterrenza nucleare della Russia», spiega Kateryna Bondar. «Aerei come il Tu-95MS e il Tu-22M3 svolgono un ruolo strategico duplice: possono trasportare sia armamenti convenzionali che testate nucleari.

Il Tu-95MS, in particolare, è uno dei principali vettori russi di missili da crociera nucleari a lungo raggio», continua. «La sua perdita riduce la capacità di Mosca di condurre attacchi nucleari dispersi, un fattore cruciale in scenari in cui sottomarini o sistemi mobili terrestri risultino neutralizzati o limitati».

William Alberque traccia una linea di scenario. «Mosca si troverà di fronte a due opzioni: ritirare questi asset dal conflitto per proteggerli, oppure limitarne drasticamente l’impiego, puntando invece su sistemi lanciati da terra e da mare sia per colpire l’Ucraina che per mantenere la credibilità della propria deterrenza nucleare».

Intanto il 3 giugno Kiev ha attaccato anche il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, occupata e annessa nel 2014. Non dall’alto ma usando esplosivi piazzati sott’acqua. A riprova del fatto che Kiev punta a una svolta asimmetrica che non dà alcun tipo di riferimento alla Russia. Operazioni che hanno ancora più valenza strategica se si considera – come dice Kateryna Bondar – l’altissimo «livello di pianificazione, inganno ed esecuzione, sotto la costante sorveglianza di uno Stato come la Russia».

