la visita in vaticano

Il papa riceve Zelensky per la terza volta. Mediazione per liberare bambini e prigionieri

Francesco Peloso
09 dicembre 2025 • 20:47

La Santa Sede ha scelto un rapporto preferenziale con l'Ucraina nel conflitto in corso, senza per questo voler rinunciare a un ruolo di intermediazione per raggiungere una pace possibile. È sicuramente un cambio di passo rispetto a Bergoglio

Volodymyr Zelensky si sente ormai quasi di casa in Vaticano: con quella di martedì, infatti, è la terza volta che il presidente ucraino si è recato in visita da papa Leone XIV nell’arco di sette mesi, cioè da quando Prevost è stato eletto quale successore di Bergoglio l’8 maggio scorso. La Santa sede, di fatto, ha scelto un rapporto preferenziale con l’Ucraina nel conflitto in corso, senza per questo voler rinunciare a un ruolo di mediazione per raggiungere una pace possibile. Una differenza sta

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).