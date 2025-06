«Per l'amor di Dio, che sia Zelensky». Nelle ore più buie del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Putin è stato loquace. In conferenza stampa si è detto disposto ad incontrare «chiunque» per mettere fine alla sua «operazione militare speciale», per anche il presidente ucraino: «Non è questo il problema».

Ma non subito: solo nelle fasi finali di un patto che permetterà alle armi finalmente di tacere. Un’ipotetica intesa ancora avvolta da grandi e oscure nubi nere. Non a caso, la sua disponibilità ai colloqui diretti, il presidente russo, l'ha esibita insieme a discredito e interrogativi: chi metterà la firma sull'accordo? Una domanda che mette in dubbio, di nuovo, la legittimità di Zelensky, per il suo mandato scaduto a maggio 2024 (la legge marziale in vigore in Ucraina impedisce di organizzare nuove elezioni durante la guerra).

Insomma, la promessa di Putin è che si siederà al tavolo, «se lo Stato ucraino si fida di qualcuno in particolare per condurre i negoziati»: «Dobbiamo trovare una soluzione che non solo ponga fine al conflitto in corso, ma crei anche le condizioni per impedire che situazioni simili si ripetano a lungo termine». In teoria, Kiev e Mosca dicono di volere la stessa cosa, ma da posizioni opposte: anche l'Ucraina cerca garanzie di sicurezza che impediscano future operazioni militari russe contro la sua sovranità territoriale. Quelle che sembrano significative aperture dell'inquilino del Cremlino, come sulle scacchiere dei giocatori più astuti, nascondono in realtà un immobilismo quasi completo. Se non altro ne sono convinti gli ucraini che scrivono sui loro giornali che tutti questi «vogliamo porre fine alla guerra» di Putin sono «avvolti in ultimatum e smentite».

Nato sì, Nato no

Nelle sale della “Davos russa” Putin ha minimizzato la capacità militare della Nato: «Non consideriamo il riarmo della Nato una minaccia alla Federazione russa, perché siamo autosufficienti in termini di garanzia della nostra sicurezza. Stiamo costantemente modernizzando le nostre forze armate e le nostre capacità difensive». E dal palcoscenico della sua città natale, l'ex spia che serviva nell'ex Germania dell'est e parla fluentemente il tedesco, apre anche al cancelliere Merz, nonostante Berlino non sia «neutrale»: anzi, è complice delle ostilità, ma può diventarne soggetto attivo se deciderà di condividere i suoi missili da crociera con gli ucraini.

Per rendere operativi i Taurus, che hanno una gittata di quasi cinquecento chilometri, l'Ucraina ha bisogno di intelligence satellitare occidentale e ufficiali tedeschi per colpire in territorio russo. E, in che altro modo si potrà definire il partenariato, si è chiesto Putin, se non «coinvolgimento della Repubblica federale in un conflitto armato diretto con la Federazione russa? Non può essere definito diversamente». L'avvertimento arriva nonostante Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, avesse dichiarato a inizio giugno che Berlino non è pronta a cedere questi specifici armamenti all'esercito di Zelensky, che li ha ripetutamente richiesti. Putin ha scartato i tedeschi dalla mediazione negoziale, non possono «dare un contributo maggiore degli Usa».

Ha fatto eco al suo elogio a Washington il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, che si è detto “grato” al presidente Trump per «gli sforzi per avviare un processo di pace». E ancora: «Ci serve la mediazione statunitense per risolvere il conflitto» con l'Ucraina che, oggi, deve necessariamente «accettare nuove realtà, capire che la situazione è cambiata rispetto a tre anni fa». Se gli ucraini non vorranno farlo, ha detto Peskov, allora «l'operazione militare speciale continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi».

È la medesima ipotesi paventata dal presidente, che ha elogiato il “vantaggio strategico” del suo esercito sul terreno: «Le nostre truppe stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto. Ogni giorno, più o meno, avanzano». Il bollettino della sua Difesa non lo smentisce: ieri è stato conquistato un altro insediamento nel Donetsk. Il prossimo round di colloqui diretti tra russi e ucraini, ormai il terzo, ci sarà dopo il 22 giugno: lo ha confermato ieri la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Un nuovo scambio di prigionieri, concordato nei precedenti incontri turchi, è stato concluso ieri.

Palazzi sventrati

Mentre il mondo è distratto dalle scie di fuoco dei balistici che volano nei cieli mediorientali, l'Ucraina tre giorni fa ha registrato quello che è stata costretta a chiamare, come deve fare sempre negli ultimi giorni di esplosioni, uno dei peggiori attacchi mai subiti. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha contato i giorni: ne sono trascorsi cento da quando l'Ucraina ha accettato la proposta di pace americana per una tregua completa.

Ieri Zelensky, accompagnato dal capo dell'Ufficio presidenziale Andrii Yermak, dal ministro dell'Interno Ihor Klymenko e dal capo dell'amministrazione militare della Capitale Tymur Tkachenko, ha posto un mazzo di fiori rossi tra le macerie del palazzo del quartiere di Solomianskyi, a Kiev, dove un missile russo ha ucciso oltre venti civili. Zelensky ha detto: «Questo bombardamento ricorda al mondo che la Russia rifiuta il cessate il fuoco e sceglie l'omicidio. Sono grato a chiunque sia pronto a fare pressione su Mosca affinché senta il vero prezzo della guerra». Erano tutti vestiti di nero, ai piedi della carcassa del palazzo sventrato.

© Riproduzione riservata