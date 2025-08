Mosca vuole dimostrarsi spavalda. Anche perché si è resa conto di avere a che fare con un’amministrazione, quella americana, che in questi mesi non ha praticamente mai dato seguito ai tanti ultimatum lanciati. Intanto Danimarca, Norvegia e Svezia sono pronte ad acquistare armi Usa tramite la Nato

La clessidra sta finendo. Nelle prossime ore Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, sarà a Mosca. Un viaggio che coincide con la scadenza dell’ultimatum dato dal presidente statunitense Donald Trump per cercare di mettere pressione sulla Russia. Ma come temuto dall’Ucraina, Vladimir Putin non sembra intenzionato a sottostare ai diktat, fin qui confusionari e poco credibili, dell’inquilino della Casa Bianca.

Fonti vicine al Cremlino, infatti, hanno consegnato a Reuters un messaggio chiaro: è improbabile che Putin dia retta a Trump. Anzi. Non vuole aprire uno scontro personale con il presidente Usa, ma continuerà nel suo obiettivo, che è quello di conquistare tutte e quattro le regioni dell’Ucraina contese.

La minaccia di Trump

Mosca vuole dimostrarsi spavalda. E scommette sull’ennesimo bluff di Trump. Anche perché si è resa conto di avere a che fare con un’amministrazione, quella americana, che in questi mesi non ha praticamente mai dato seguito ai tanti ultimatum lanciati, direzione Russia compresa. E quindi non sembra esserci motivo, nella testa dei funzionari russi, di credere all’ultima minaccia di Trump, cioè di imporre nuove sanzioni a Mosca e dazi pesanti per tutti i paesi che acquistano il suo petrolio, India in primis, se non dovesse accettare un cessate il fuoco nella guerra contro Kiev.

Il cambio di approccio di Trump ha messo nel mirino, almeno in apparenza, le rendite petrolifere dei russi. «Se i prezzi dell’energia andranno giù di altri 10 dollari al barile - ha affermato il presidente Usa in un’intervista a Cnbc - Putin cesserà di uccidere in Ucraina. Non ha scelta perché la sua economia fa schifo». Il quadro per la Russia, in effetti, continua a essere complicato: secondo Bloomberg le entrate originate dalle imposte sul petrolio a luglio sono calate di un terzo su base annua. E i ricavi sia da petrolio sia da gas sono diminuiti del 27 per cento rispetto allo stesso mese del 2024. Intanto, le dichiarazioni di Trump, unite all’avvertimento a New Dehli di un aumento delle tariffe, hanno fatto subito scendere il prezzo del greggio Wti del Texas e del Brent del Mare del Nord.

Le armi dall’Europa

Tra le ultime tattiche di Trump, che è consapevole ormai di non avere dalla sua il fattore tempo per raggiungere una tregua in Ucraina, rientra anche il colloquio avuto martedì con Volodymyr Zelensky. Una mossa dagli effetti più comunicativi che concreti. Ha testimoniato una vicinanza a Kiev, spedendo un messaggio a Mosca. La conversazione tra i due presidenti è stata «produttiva», secondo Zelensky ed è servita per coordinarsi sulle rispettive posizioni, sulle sanzioni da adottare contro la Russia per raggiungere «una pace giusta e duratura».

Segno che la fine del conflitto non è vicina, Trump e Zelensky hanno discusso sia del tema armi, richiesta principale da parte di Kiev per difendersi dai continui attacchi russi, sia della cooperazione bilaterale nella difesa. In particolare in ballo ci sarebbe un accordo che prevederebbe droni militari ucraini da inviare a Washington in cambio di nuovi armamenti. Kiev ne ha scritto una bozza, pronta a essere vagliata dagli statunitensi.

La novità di giornata riguarda l’impegno congiunto preso da Danimarca, Norvegia e Svezia per acquistare armamenti made in Usa, specie sistemi missilistici ed equipaggiamenti per la difesa aerea, da girare poi all’Ucraina. Il fondo sarà di circa 500 milioni di dollari, 90 dalla Danimarca, 146 dalla Norvegia e 275 dalla Svezia. Il tutto sarà coordinato dalla Nato e dal suo nuovo meccanismo per garantire un flusso continuo di armi statunitensi a Kiev. Un canale che anche i Paesi Bassi hanno annunciato di voler utilizzare, mettendo sul piatto altrettanti 500 milioni.

A ringraziare i paesi che si sono schierati, sono stati sia il segretario generale dell’Alleanza atlantica Mark Rutte sia lo stesso Zelensky, che ha parlato di una «concreta base per la sicurezza a lungo termine in tutta Europa» e ha auspicato che possa essere «da forte esempio per gli altri paesi della Nato, affinché rafforzino i legami di sicurezza tra America ed Europa».

I raid russi

Nel frattempo, però, i raid russi sul territorio ucraino e contro i civili non accennano a diminuire. Nella regione di Sumy, i morti sono stati due a seguito di un attacco contro un’azienda agricola. Altri due morti, e una decina di feriti, sono stati registrati nella regione di Kharkiv, nella città di Lozova.

Più di trenta droni Shahed hanno colpito in maniera indiscriminata a distanza di minuti, danneggiando infrastrutture, edifici residenziali e un asilo, mirando anche ai soccorritori giunti per aiutare i primi feriti. La certezza è che non saranno gli ultimi attacchi.

