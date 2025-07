I tabelloni dell’aeroporto internazionale di Boryspil di Kiev sono spenti, i finger non portano da nessuna parte, gli hangar sono vuoti da tre anni e mezzo. Il traffico aereo civile in tutta l’Ucraina resta chiuso: è così da quando la Russia ha lanciato l’invasione su larga scala del paese. Tutti i 20 aeroporti restano chiusi, e di questi almeno 15 risultano danneggiati perché colpiti da missili e droni russi.

Più di 20 milioni di passeggeri in transito nel 2021, quasi la metà – 9 milioni e mezzo – all’aeroporto di Boryspil. Un settore totalmente azzerato dalla guerra, con gli attacchi russi degli ultimi giorni anche nell’ovest del paese – fino quasi al confine con la Polonia – che limitano qualsiasi tentativo di riaprire parzialmente i cieli ucraini.

Secondo uno studio del Journal of Air Transport Management, «la guerra russo-ucraina sta interessando un’enorme porzione di spazio aereo», con una «area complessiva coinvolta che copre circa 18 milioni di chilometri quadrati». Il report la definisce «la più vasta interdizione dello spazio aereo dai tempi della guerra fredda». La guerra ha portato alla chiusura dei cieli ucraini, e ha avuto limitate ripercussioni anche in Russia e Bielorussia. Una decina gli aeroporti russi chiusi dal 2022, tra questi gli scali di Belgorod, Kursk, Voronezh, Sinferopoli in Crimea e Rostov.

A Mosca e San Pietroburgo invece si vola regolarmente, o quasi. In decollo e atterraggio voli interni e per Dubai, Pechino, Tiblisi, Doha, Tel Aviv, Belgrado, Sharm-el-Sheik, per la Turchia, per l’Uzbekistan e anche verso Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania. In Europa si arriva facendo scalo, gli aeroporti nel resto del paese restano aperti e operativi.

Sistemi di difesa

Nelle ultime settimane, ci sono state tuttavia giornate di caos, ritardi e cancellazioni. Le note ufficiali parlano di «interferenze esterne», lo spazio aereo russo viene chiuso per gli attacchi di droni ucraini che eludono i sistemi di difesa ed entrano in territorio russo verso obiettivi militari come depositi di munizioni e carburante.

L’ultimo weekend di caos si è registrato tra il 5 e il 7 luglio. Quasi duemila voli in ritardo, cancellazioni per 485 destinazioni e più di 40mila rimborsi. Tra gli scali più grandi coinvolti, Sheremetyevo a Mosca, Pulkovo a San Pietroburgo e Strigino nella regione di Nizhny Novgorod.

Scenari simili anche a maggio e a dicembre, e diventano sempre più frequenti. Con l’operazione Spiderweb del 1 giugno scorso – l’attacco a quattro basi aeree russe fino in Siberia con più di cento droni ucraini – ha rappresentato una svolta, esponendo qualsiasi angolo della Russia a una possibile operazione di questo tipo, in qualsiasi momento.

Dall’inizio della guerra nel 2022 gli aeroporti russi sono stati chiusi almeno 604 volte per via delle operazioni di difesa aerea contro le incursioni di droni ucraini, secondo i calcoli pubblicati da Novaya Gazeta Europe, elaborati incrociando i dati di Rosaviatsia, l’agenzia dell’aviazione civile russa. Il 75 per cento di queste chiusure, secondo le loro stime, è avvenuto nel 2025.

Quindi 149 chiusure fino a fine 2024, e 455 chiusure nei primi 7 mesi di quest’anno. La prova – scrivono – che «i disagi registrati a luglio nel settore dell’aviazione hanno coinciso con uno dei più ampi attacchi coordinati con droni ucraini sul territorio russo dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022». L’ultimo attacco nella notte tra il 16 e il 17 luglio, più di 120 droni ucraini e chiusure in diversi aeroporti russi.

Attacchi che «hanno effettivamente effetti strategici, poiché ogni attacco costringe il Cremlino ad allocare risorse come sistemi di difesa aerea, personale ed equipaggiamenti per proteggere obiettivi nelle retrovie, invece di utilizzare queste risorse sul campo di battaglia», spiega a Domani dagli Stati Uniti Kateryna Stepanenko, analista all’Institute for the Study of War di Washington.

E che creano caos anche nel settore civile. «L’impatto sugli aeroporti civili è stato in gran parte il risultato dei tentativi della Russia di mettere in sicurezza il proprio spazio aereo e non di attacchi fisici contro le infrastrutture aeroportuali civili», spiega invece John Parachini, ricercatore all’istituto Rand a Washington. Il contraccolpo sul settore aereo russo è economico – il weekend di luglio sarebbe costato almeno 250 milioni di dollari alle compagnie russe – e anche politico, con Vladimir Putin che il 7 luglio ha licenziato il ministro dei Trasporti Roman Starovoit (che si è poi suicidato) e anche in una certa misura di percezione nell’opinione pubblica.

Una percezione secondo Parachini «difficile da misurare, ma non sembra che questi attacchi in profondità abbiano ridotto il sostegno pubblico al presidente Putin». Al momento un contraccolpo limitato, il ministero dei trasporti russo ha ricordato in una nota come tra «San Pietroburgo e Mosca c’è un collegamento ferroviario» e biglietti disponibili in entrambe le direzioni. Dall’altra parte del confine in Ucraina, viaggiare in treno è ormai necessità e non più opzione, e sopra il Mar Nero e a sud della Bielorussia volano solo jet militari, colpi di contraerea, missili e droni russi.

