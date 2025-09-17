Mondo

Armi Usa all’Ucraina, ma paga l’Europa. Il Cremlino: «Bruxelles sabota la pace»

Davide Maria De Luca
17 settembre 2025 • 19:36Aggiornato, 17 settembre 2025 • 19:43

Parte il piano “Purl” voluto da Trump per armare Kiev, ma usando finanziamenti dell’Unione europea. Zelensky: «Se il fronte cede, decisioni difficili»  La vedova di Navalny: «Mio marito avvelenato» 

 Gli Stati Uniti ricominciano a fornire nuove armi all’Ucraina, anche se questa volta a pagamento e grazie ai fondi degli alleati europei. Lo ha annunciato ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, arrivata in visita a Kiev. «Abbiamo ricevuto più di 2 miliardi di dollari dai nostri partner specificamente per il programma Purl», ha detto Zelensky, riferendosi al programma “Priority Requirements List of Ukraine”,

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Maria De Luca