Quei droni-killer che dominano i cieli. È l’algoritmo della morte a vincere le guerre

«Il cielo sporco» è l’espressione usata dai soldati ucraini per indicare la presenza di droni in volo sulla linea del fronte. Nella primavera del 2023, prima di raggiungere le trincee, i militari di Kiev hanno preso l’abitudine di informarsi sulla quantità di droni e domandare: «Quanto è sporco il cielo?». Pochi mesi dopo hanno smesso di chiederlo, perché il cielo era sempre sporco. Nel 2025 Russia e Ucraina costruiranno nove milioni di droni d’ogni tipo, che causano oltre il settanta per cento