Salvini: «Meloni a Parigi per dire no ai miliardi in armi»

"La cosa vera è che qualcuno sta rallentando il processo di pace. A Bruxelles e a Parigi c'è chi continua a parlare di armi", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera. Dalle responsabilità esclude però Giorgia Meloni, che giovedì si trovava a Parigi per l'incontro dei cosiddetti "Volenterosi": "Giorgia è a Parigi con un mandato comune", ha sostenuto Salvini, cioè "un no ai miliardi in armi e no a improbabili eserciti europei. Macron ha un disperato bisogno di visibilità ma non è cosa che ci riguardi".

éE, ancora, "Giorgia ha fatto bene a chiedere di coinvolgere gli Usa perché il dialogo con Washington è necessario". Certo, "ci sono anche note stonate, perché in un momento in cui sono in corso negoziati per la pace, c'è chi insiste col Piano Kallas da 40 miliardi in proiettili, c'è chi spinge il Piano Ursula da 800 miliardi in bombe e missili, c'è chi appoggia il Piano Macron che parla di guerra".

Per Salvini "nessuno voterà mai un piano di riarmo nato morto: non ha capitoli, non ha fornitori, non ha un arco temporale... Aveva solo un titolo, Rearm Ue, ma adesso von der Leyen lo chiama 'Prontezza 2030', una contraddizione in termini".