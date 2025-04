Il giorno dopo il vertice di San Pietro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, in Ucraina la situazione non è cambiata. I russi continuano a lanciare droni, solo ieri le autorità ucraine hanno comunicato la morte di sei persone e il ferimento di almeno altre 28.

D’altronde, nessuno si aspettava che la pace arrivasse nell’immediato. Oltre al disgelo tra Kiev e Washington, però, altre conseguenze cominciano a intravedersi dopo il faccia a faccia nella basilica.

I fili della Santa Sede

La prima è che il Vaticano continua sotto traccia a lavorare diplomaticamente per la fine della guerra. Il potere che ancora detiene la Santa Sede si è palesato ai funerali di Papa Francesco con decine di capi di Stato presenti e centinaia di migliaia di fedeli a Roma per omaggiare il pontefice. Per l’incontro tra Zelensky e Trump nelle navate petrine, Kiev - tramite l’ambasciatore ucraino in Vaticano Andrii Yurash - ha voluto evidenziare il «grande sostegno dalla Santa Sede».

Il presidente ucraino, sabato sera, ci ha tenuto a pubblicare le foto dei colloqui avuti con due cardinali di peso, due papabili italiani: il segretario di Stato Pietro Parolin e il presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi. Con il primo ha discusso del percorso verso la pace, con il secondo in particolare degli sforzi del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini trasferiti illegalmente in Russia.

Quasi, paradossalmente, la Santa Sede potrebbe sfruttare questa finestra della sede vacante per facilitare il dialogo tra Mosca e Kiev. Ancor di più utilizzando l’influenza di figure che potrebbero salire al soglio pontificio o comunque che potrebbero avere un peso nel Conclave.

La pressione sulla Russia

La seconda conseguenza è che nei fatti è aumentata la pressione sulla Russia. Al messaggio di sabato di Trump contro Vladimir Putin, sono seguite le nuove richieste di Zelensky che cerca di approfittare del momento. «La situazione in prima linea e la reale attività dell'esercito russo dimostrano che l'attuale pressione globale sulla Russia non è sufficiente a porre fine a questa guerra», ha scritto il presidente ucraino su X.

Zelensky ieri ha poi proseguito il suo impegno nel sottolineare come sia la Russia oggi a non aver accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo. Una proposta che Mosca ignora già da quasi due mesi, ha ribadito il leader ucraino.

L’approccio della Casa Bianca potrebbe diventare più guardingo nei confronti del Cremlino. Ecco perché dalla Russia si sono affrettati a prendere contromosse, rilasciando dichiarazioni con intenti precisi, ovvero ridividere l’Europa e l’Ucraina dagli Usa. Come quelle di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, che si è lasciato intervistare dall’emittente Cbs. Secondo lui sia gli europei sia Zelensky vorrebbero usare un cessate il fuoco per rendere l’Ucraina più forte. «Non credo che sia ciò che vuole il presidente Trump dalla sua iniziativa», ha avvertito Lavrov, rimarcando anche la «maggiore comprensione reciproca» con gli States.

O come quelle di Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, per cui il lavoro diplomatico tra Russia e Usa va avanti ma «non può essere reso pubblico, può essere fatto solo in modo discreto». Tuttavia, la convergenza tra le due parti è sempre più forte e la posizione statunitense ha «molti elementi realmente in linea con la nostra posizione», ha rimarcato Peskov.

Settimana decisiva?

Trump ieri non è intervenuto, ma Washington ha fissato - con il segretario di Stato Marco Rubio - un termine temporale abbastanza preciso per capire lo stato dei progressi nei negoziati.

La scadenza per Rubio sarà la settimana che inizia oggi, in cui la Casa Bianca cercherà di determinare se sia la Russia sia l’Ucraina «vogliono veramente la pace e quanto sono ancora vicine o lontane». Il segretario di Stato ha poi avvisato: «L'unica soluzione è un accordo negoziato in cui entrambe le parti dovranno rinunciare a qualcosa che affermano di volere e dovranno dare qualcosa che non vorrebbero dare».

L’amministrazione americana ora però deve rispondere anche agli effetti del messaggio di Trump contro Putin. Incalzato sul perché Washington non agisca imponendo sanzioni alla Russia, visto lo sfogo del presidente, Rubio ha preferito temporeggiare, sottolineando lo sforzo diplomatico statunitense e il fatto che nuove sanzioni comporterebbero «altri due anni di guerra».

L’Ue al palo

Tuttavia, se alla scadenza della settimana la situazione dovesse rimanere quella attuale, gli Usa potrebbero dover prendere decisioni più drastiche, probabilmente contro entrambe le parti. Intanto, in questa fase Bruxelles è ridotta al ruolo di spettatrice interessata e sembra rimasta ferma su posizioni quasi già superate.

Come quella del commissario per la Difesa, Andrius Kubilius, che ha voluto rilanciare la possibilità di un ingresso di Kiev nella Nato. Impedirlo «rende più facile» per Mosca «pianificare la sua prossima aggressione», ha detto, nonostante anche l’Ucraina - appurato il ‘no’ degli Usa - stia lavorando a una soluzione diversa rispetto a un pieno ingresso nell’Alleanza atlantica.

In tutto ciò, sabato, a Roma, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha incontrato Zelensky, ma è stato solo l’ultimo dei tanti bilaterali avuti dall’ucraino. Un colloquio a cui è seguito il contatto telefonico tra von der Leyen e la premier italiana Giorgia Meloni. Ma più che di Ucraina, le due leader hanno parlato dei dazi e dei rapporti con Washington.

© Riproduzione riservata