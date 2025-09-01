Aumentano i numeri delle produzioni che consentono all’Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio in Russia. Sono comunque dei sistemi che non vanno a sostituire del tutto le armi e gli aiuti in arrivo dagli Stati Uniti

KIEV – Orsk si trova a quasi 1.500 chilometri da Mosca, nel sud della Russia al confine con il Kazakistan. Qui a fine maggio del 2024 gli ucraini hanno attaccato una stazione radar Voronezh-M, dando prova di poter arrivare fino a lì – più di 1.800 chilometri dal confine ucraino – con un’arma prodotta e fabbricata da loro.

In questi mesi gli attacchi in profondità in territorio russo si sono moltiplicati, così come le tipologie di missili e droni a lungo raggio sviluppate, con la presentazione dell’ultimo modello proprio qualche giorno fa. Un missile da crociera da 1.150 chili di testata esplosiva che può viaggiare per 3.000 chilometri. Lo fabbrica l’azienda ucraina Fire Point, che dichiara l’obiettivo di voler produrre 200 missili Flamingo al mese. «Questo, finora, è il missile di maggior successo che abbiamo», ha detto il presidente Zelensky lo scorso 20 agosto.

Quattro giorni dopo, Zelensky ha precisato come Kiev utilizzi queste armi a lungo raggio di produzione domestica per colpire la Russia, senza coordinarsi con gli Stati Uniti. Vale anche per il Flamingo, e per tutte le armi che non arrivano dagli Stati Uniti, in una settimana in cui il Wall Street Journal ha scritto – citando un funzionario del governo Usa come fonte – che Washington negli ultimi mesi avrebbe impedito all’Ucraina di attaccare la Russia con missili Atacms.

«Anche se gli Stati Uniti hanno limitato l’uso da parte dell’Ucraina di missili a lungo raggio forniti dagli americani per colpire all’interno del territorio russo, l’Ucraina ha comunque costruito la capacità di condurre tali operazioni in modo autonomo», dice in un’intervista a Domani da Washington Kateryna Bondar, analista del Center for Strategic and International Studies.

«La nuova generazione di droni e missili a lungo raggio dell’Ucraina ha spostato l’equilibrio operativo dando a Kiev la capacità di condurre attacchi profondi sostenuti contro obiettivi ben all’interno della Russia. Sistemi come il drone FP-1 e il missile da crociera Flamingo permettono all’Ucraina di colpire raffinerie di petrolio, depositi di munizioni e impianti dell’industria della difesa fino a 3.000 chilometri di distanza, degradando le stesse infrastrutture che sostengono lo sforzo bellico russo», continua l’analista che parla anche dell’importanza dei droni più piccoli che attaccano siti di stoccaggio di carburante, nodi logistici e centri di comando.

«Considerate nel loro insieme, queste capacità permettono all’Ucraina non solo di raggiungere profondità strategica, ma anche di smantellare gradualmente l’economia di guerra russa che sostiene l’invasione», sostiene.

Le mosse industriali

Si è arrivati qui con un cambio radicale di strategie industriali. «L’Ucraina è passata da una base industriale modesta prima del 2022 a un produttore su larga scala di sistemi d’attacco a lungo raggio», spiega Bondar. «Nel 2022, la produzione dell’industria della difesa del paese era valutata intorno a 1 miliardo di dollari. Nel 2024, era salita a quasi 9 miliardi di dollari, con la produzione complessiva di armi triplicata di anno in anno» con la società pubblica che riunisce le industrie della difesa ucraina «che riportava un aumento del 62 per cento della produzione nel 2023 rispetto al 2022», continua l’analista.

«La crescita più sorprendente è stata nei sistemi aerei senza pilota: le aziende ucraine hanno fabbricato e assemblato quasi 2 milioni di droni Fpv solo nel 2024, mentre prima dell’invasione la produzione di tali sistemi era assente. Per il 2025, l’Ucraina ha dichiarato di puntare a produrre cinque milioni di droni, a dimostrazione di come ciò che un tempo era marginale sia diventato un pilastro centrale dello sforzo difensivo ucraino».

E a giugno il vice ministro della Difesa ucraino Oleksandr Kozenko ha parlato di un’industria in grado di produrre 10 milioni di droni all’anno, citando anche quelli marini. Un numero che è tornato anche nella proposta di accordo presentata pochi giorni fa da Zelensky agli Usa, 50 miliardi di dollari in cinque anni per produrre 10 milioni di droni all'anno ed esportarli, dopo la fine della guerra.

Complementari agli Usa

Intanto aumentano i numeri di produzione interna che consentono all’Ucraina di «condurre regolari attacchi a lungo raggio all’interno della Russia», sostiene Bondar. Precisando però come siano sistemi che non vanno a sostituire del tutto armi e sistemi d’arma in arrivo da Washington.

«Armi americane come Atamcs e Himars continuano a fornire capacità uniche, soprattutto in termini di precisione, carico utile e integrazione con sistemi Nato più ampi. Quindi, mentre l’Ucraina non è più completamente dipendente dagli assetti da attacco forniti dagli Stati Uniti, la sua produzione interna è meglio descritta come complementare piuttosto che come un sostituto totale», spiega.

In più c’è stato un altro deciso cambiamento, legato a procedure burocratiche, budget separati e ordini di spesa che azzerano i tempi di attesa. Un modello che l’analista analizza dettagliatamente nei suoi studi pubblicati sul Csis e che – spiega a Domani – ha permesso all’Ucraina «di passare dal prototipo al campo di battaglia in settimane o mesi, anziché anni».

Un approccio che «istituzionalizza un ciclo di feedback tra soldati, sviluppatori e stato: le unità in prima linea individuano esigenze urgenti, le start-up testano e perfezionano direttamente in condizioni di combattimento, e il governo stanzia fondi anche prima che i progetti siano completamente maturi», spiega. Un processo che presenta imperfezioni, colli di bottiglia e rischi di spreco – spiega Bondar – ma che ha consentito un massiccio impiego di droni e sistemi d'attacco marittimi.

A trainare i volumi di produzione iniziative a sostegno statale – come il cluster Brave1 – che hanno messo insieme produttori e startup che continuano a far registrare numeri in aumento, con nuovi modelli testati tutte le settimane in poligoni segreti dove ad assistere ai test arrivano anche comandanti di unità e brigate che arrivano direttamente dal fronte.

«La mobilitazione dell’ecosistema della difesa ucraino è senza precedenti. Nel 2025, il settore era cresciuto fino a includere oltre 900 start-up impegnate in progetti che spaziano da droni e missili alla guerra elettronica», spiega Bondar che definisce il cluster Brave1 «un acceleratore gestito dal governo che collega direttamente le aziende private con l’esercito, consentendo prototipazione rapida e test in combattimento».

In più a metà luglio è stato presentato un nuovo programma, che sostanzialmente permette a produttori di droni, armi e missili di altri paesi, di venire in Ucraina a provare i loro sistemi in condizioni di combattimento reali, in un paese in guerra.

Le aziende «partner hanno la flessibilità di condurre personalmente i test sul terreno in Ucraina» se lo vogliono, «oppure di fornire il loro prodotto affinché i nostri esperti gestiscano l’intero processo di prova e valutazione», ha detto a Domani un rappresentante di Brave1 responsabile del programma “Test in Ukraine”.

Un programma che secondo Kateryna Bondar «estende ulteriormente questo modello, invitando più di 45 aziende internazionali a sperimentare prototipi sulla linea del fronte. Il risultato più tangibile di questa mobilitazione è che ora l’Ucraina ha una capacità crescente di difendersi con le proprie armi e di diventare meno dipendente dai partner internazionali».

© Riproduzione riservata