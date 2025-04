Da Parigi il segretario di stato Usa gela le trattative: «Se entro pochi giorni non arrivano segnali chiari, siamo pronti a voltare pagina. Non è la nostra guerra». Rivelata l’ultima proposta Usa: «Meno sanzioni alla Russia, che si prende i territori occupati». Firmato il memorandum sulle terre rare

Ucraini, europei, addio: Washington fa capire di essersi “stancata” della guerra. Poche ma definitive le parole di Donald Trump, che riecheggiano in tutto quelle pronunciate la mattina dal segretario di Stato Marco Rubio a Parigi, dopo l'incontro con le delegazioni tedesche, britanniche, francesi ed ucraine: gli Stati Uniti, ha detto il presidente parlando con i giornalisti, volteranno pagina «molto presto» se non sarà raggiunto rapidamente un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina.

«Non c'è un numero specifico di giorni, ma vogliamo farlo in fretta». Più o meno come aveva detto Rubio: «Se la pace non è fattibile, volteremo pagina». Insomma, gli Usa sono pronti a move on, andare oltre, to walk away, a camminare via e in fretta dal disastro europeo.

Il tycoon ritiene che nessuno lo stia «prendendo in giro» sui negoziati, ribadisce di «sperare» che Vladimir Putin non stia semplicemente «prendendo tempo», ma pretende maggiore «entusiasmo» da parte di russi e ucraini nel cercare una soluzione. La traduzione del pensiero trumpiano in mattinata era spettata a Rubio, che ha fatto capire che Londra, Parigi e Berlino dovrebbero prendere «la palla» verso la risoluzione del conflitto, anche perché gli statunitensi non andranno avanti «per settimane e mesi».

Dice ancora il capo della diplomazia Usa che il presidente avrebbe già dedicato troppa «energia» all’Ucraina e che smetterà di mediare se «entro qualche giorno» non riceverà «chiari segnali» che diano sostanza ad un cessate il fuoco. Nel cono d'interesse del presidente ci sono cose che «meritano altrettanta, se non maggiore attenzione».

Facendo eco alle dichiarazioni trumpiane secondo cui «è la guerra di Biden», Rubio l'ha ripetuto di nuovo: quella ucraina «non è la nostra guerra».

Frasi accolte supponibilmente con sconcerto a Kiev come a Bruxelles, dopo tutte le operazioni appeasement verso Mosca e l’umiliazioni in mondovisione di Zelensky.

Conflitto congelato

Può anche darsi che sia un modo per dar forza alla propria posizione negoziale. È stata l'agenzia Bloomberg a svelare cosa propongono gli Usa: il congelamento del conflitto lungo la linea di fuoco attuale, per poi offrire l'allentamento delle sanzioni alla Russia.

Non solo: nella stessa bozza dei termini per mettere fine ai combattimenti viene esclusa l'entrata dell'Ucraina nella Nato. La proposta è lasciare i territori attualmente sotto controllo di Mosca a Mosca. Sono piani, svelati da funzionari europei rimasti anonimi, che però «non porterebbero a un accordo definitivo», dato che «gli alleati europei non riconoscerebbero i territori occupati come russi».

Sarà un caso, ma la pazienza americana sembra finita proprio quando pare esser stata trovata un'intesa economica: Kiev e Washington hanno firmato il memorandum d'intesa per lo sfruttamento delle terre rare ucraine, anche se l'accordo definitivo sarà sottoscritto il 26 aprile.

Trump è convinto che verrà finalizzato, ma ne era certo anche a febbraio scorso, quando Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca e non ha accettato per l'assenza di garanzie di sicurezza nel documento. Seguì lo show triste in cui Trump lo accusò di giocare con la terza guerra mondiale.

«Credo si tratti di un accordo di 80 pagine, è quello che firmeremo», ha spiegato il segretario del Tesoro Scott Bessent.

Nel documento definitivo è quasi certo che verrà data priorità di sfruttamento alle imprese statunitensi, che gli Usa potranno esercitare diritto di veto per cedere le risorse rare a paesi terzi. Rimane un enigma la distribuzione dei ricavi che finora ha costretto Kiev a tirarsi indietro dalla firma finale.

Si è chiarito solo che l'Ucraina si avvia a creare un Fondo d'investimento per la ricostruzione, ma non c'è particolare su quale sarà, se ci sarà, garanzia di sicurezza del Paese da parte di Washington. Alcuni analisti temono sia lo stesso documento (con lo stesso numero di pagine) rifiutato in precedenza da Zelensky, ma la premier e ministra dell'Economia ucraina Yulia Svyrydenko ha assicurato che il patto sarà «molto vantaggioso» per tutti e per la ricostruzione ucraina. Eppure nel memorandum manca la cosa fondamentale: i dettagli.

Da attori e maggiori alleati di Kiev, gli americani sembrano ambire a voler diventare solo spettatori, anche distratti, della sua disfatta. Eppure all'Eliseo, nonostante tutto, hanno definito l'incontro con i funzionari statunitensi come «positivo», ma – valutano - è solo l'inizio di un processo: il risultato è lontano e dubbio; forse si avvicinerà con i colloqui che proseguiranno a Londra la settimana prossima.

Non rassicura la squadra di Zelensky nemmeno la dichiarazione francese secondo cui, in futuro, qualsiasi accordo dovrà «partire dalla realtà», ovvero alla luce dell'obiettività dei fatti, dello stato dei territori, che rimangono occupati dalle milizie russe che avanzano. Terre che in precedenza anche Zelensky aveva ammesso di non avere poter riconquistare con la forza militare, ma che il presidente continua a rivendicare come nazionali.

Altri missili

Intanto è stato un Venerdì Santo nero per Kiev. Non solo dichiarazioni sfavorevoli, ma anche missili balistici e da crociera russi piovuti su Kharkiv e Sumy. Fuoco anche a Dnipro. Mai davvero entrata in vigore, la tregua energetica concordata in Arabia Saudita tra russi e ucraini con la mediazione del team del tycoon è «scaduta», come ha ricordato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Lo stop agli attacchi contro infrastrutture vitali, violato multiple volte da entrambi gli eserciti, non è più valido, ma «il comandante in capo supremo» (Putin) non ha ancora dato istruzioni per la ripresa delle operazioni. Peskov da giorni ripete sempre la stessa cosa, con le stesse parole, sul conflitto in Ucraina: la questione è complessa, la faccenda è complicata, «non semplice».

