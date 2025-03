Il Regno Unito sarebbe disposto a dispiegare migliaia di truppe in Ucraina come forze di pace senza limiti di tempo per la loro permanenza. Lo scrive il quotidiano The Times, citando una fonte governativa. "Sarebbe un impegno a lungo termine, stiamo parlando di anni... Per tutto il tempo necessario a preservare un accordo di pace e a scoraggiare la Russia" si legge.

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è rifiutato di confermare se la forza di pace sarà autorizzata a utilizzare la forza letale contro i soldati russi in caso di attacco. Secondo il quotidiano, i vertici della difesa di diversi paesi avrebbero già in programma di incontrarsi questa settimana per discutere i dettagli dell'iniziativa. Alcuni, tra cui lo stesso Regno Unito, Francia, Turchia, Canada e Australia, starebbero valutando la possibilità di inviare fino a 30mila soldati in Ucraina. Allo stesso tempo, Starmer avrebbe chiarito che Londra non invierà alcuna forza in Ucraina senza garanzie di sicurezza da parte di Washington.