Zelensky, pietra d’inciampo ai disegni di Trump e Putin

Gigi Riva
30 novembre 2025 • 20:10

Lo scandalo corruzione viene usato come una clava contro il presidente ucraino, nella speranza che si possa usarlo per convincerlo ad accettare tutte le volontà russe per mettere fine alla guerra iniziata da Putin. Ma chi indica la pagliuzza negli occhi dei dignitari di Kiev, ci sono travi in quelli della corte dello zar del Cremlino

C’è un pensiero sottile, mai esplicitamente espresso, ma ostinatamente insinuato sui media, soprattutto italiani, che vorrebbero la resa dell’Ucraina e l’accettazione di tutte le volontà della Russia purché la guerra finisca. È un pensiero che grosso modo suona così: siccome il sistema di potere che fa capo a Volodymyr Zelensky è palesemente corrotto, come dimostra anche l’ultima inchiesta sulle tangenti del settore energia delle due autorità anti-corruzione in seguito alle quali il fido braccio

Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

