Dopo i raid che hanno colpito la delegazione europea, Ursula von der Leyen e i ministri dell’Unione alzano il tono dello scontro nei confronti di Mosca. Macron: «Lo zar ha preso in giro Trump». Intanto si pensa a nuovi aiuti militari all’Ucraina e a utilizzare a favore degli ucraini 200 miliardi confiscati a Mosca

Sembra passata un’eternità da quando, ospiti alla Casa Bianca, i leader europei parlavano entusiasti di un possibile «spiraglio per la pace» che si era aperto dopo l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin e progettavano un incontro tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky.

A due settimane di distanza, invece, non solo quell’accenno di dialogo tra le due parti sembra essersi quasi del tutto raffreddato. Uno stallo confermato anche dal Cremlino, per bocca del portavoce Dmitri Peskov, secondo cui la Russia non vede alcun movimento nel processo negoziale per un accordo in Ucraina, ma rimane «interessata e disponibile a tali negoziati».

Per Zelensky, però, l’ultimatum è fissato a lunedì: termine oltre il quale, senza una chiara volontà da parte di Mosca, Kiev si aspetta una reazione da parte degli alleati. A sostegno è intervenuto anche il presidente francese, Emmanuel Macron, secondo cui se Putin non dovesse rispettare la scadenza di lunedì «dimostrerà ancora una volta che ha preso in giro il presidente Trump» e che non esita dire che quello di «un orco alle porte è un sentimento comune».

Ma anche a Bruxelles ci si è arresi all’idea che, semmai i negoziati avranno luogo, saranno lunghi – venerdì 29 il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha affermato di aspettarsi che la guerra durerà ancora «molti mesi» e di non farsi «illusioni» rispetto a una rapida conclusione – e richiederanno, nel frattempo, una pressione ancora maggiore sulla Russia rispetto a quella esercitata finora. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sembra più realista: «Putin non è cambiato, è un predatore» e «non si fermerà qui», ha detto in Finlandia, affermando però che «l’Ue ha il lungo respiro necessario per raggiungere una pace giusta e duratura».

La via di Copenaghen

Tre anni di conflitto e di conseguenti sanzioni, però, non hanno assottigliato solo le casse del Cremlino, ma anche il ventaglio di opzioni ormai a disposizione dell’Ue. Venerdì 29 i ministri della Difesa europei si sono incontrati a Copenaghen (la Danimarca ha la presidenza di turno dell’Ue) per discutere di supporto all’Ucraina e delle future garanzie di sicurezza, mentre sabato 30 sarà il turno dei ministri degli Esteri, che prepareranno il prossimo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca e affronteranno la questione dei beni russi congelati. Per l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, gli attacchi del 27 agosto su Kiev – che hanno danneggiato anche la delegazione Ue in città – dimostrano che «Putin sta solo prendendo in giro qualsiasi tipo di sforzo di pace venga intrapreso» e che «ciò che loro capiscono davvero è la pressione».

Ma nemmeno una dichiarazione di condanna degli attacchi russi su Kiev ha trovato il sostegno dell’Ungheria, con Kallas costretta a pubblicarla come propria dichiarazione sostenuta dagli altri 26 Stati membri. «Gli attacchi intenzionali contro civili e obiettivi non militari costituiscono crimini di guerra», afferma, ribadendo che «l’Ue continuerà e intensificherà il proprio sostegno globale all’Ucraina in tutti i settori, anche accelerando i lavori sul diciannovesimo pacchetto di sanzioni».

Una crepa in cui Mosca prova a infierire: «L’Unione europea ha dato letteralmente carta bianca al regime di Kiev per colpire qualsiasi infrastruttura energetica russa, diventando così complice delle sue azioni terroristiche», ha dichiarato ieri la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Altro terreno di scontro con l’Ungheria è il veto di Budapest all’utilizzo di circa 6,6 miliardi provenienti dall’European Peace Facility nel supporto militare all’Ucraina, che ora l’Ue vorrebbe utilizzare per rimborsare gli Stati membri per l’acquisto di armi dagli Stati Uniti da fornire a Kiev nell’ambito dell’iniziativa Purl della Nato. «L’ostacolo continuo all’Epf non è giustificato», ha affermato Kallas, che sostiene di aver «offerto ai nostri colleghi ungheresi diverse vie d’uscita, tra cui opt-out» sulle armi letali, senza risultati. «Spesso i nostri diversi colleghi, anche quelli ungheresi, fanno riferimento agli sforzi del presidente Trump: questo è esattamente ciò a cui serve», ha poi attaccato.

Confiscare gli asset russi

I ministri europei, inoltre, hanno dato un via libera di principio all’idea di estendere il mandato della missione militare dell’Ue in Ucraina al fine di fornire addestramento alle forze armate ucraine direttamente nel paese, nel caso in cui si giunga a una tregua.

Sul piano delle sanzioni, invece, tra le idee ventilate dalla presidenza danese per il nuovo pacchetto ci sono i soliti settori, come quello energetico e quello finanziario – che potrebbe includere anche le criptovalute – oltre a ulteriori dazi e restrizioni commerciali verso Russia e Bielorussia, e anche la possibile applicazione dello strumento anti elusione: introdotto nell’11esimo pacchetto ma mai applicato, vieterebbe determinate esportazioni verso paesi terzi le cui giurisdizioni sono considerate a rischio continuo e particolarmente elevato di elusione.

Sugli asset russi, invece, difficile arrivare alla confisca totale, ma è sul tavolo l’ipotesi di trasferire le risorse – da quasi 200 miliardi di euro – verso investimenti più rischiosi che potrebbero generare maggiori profitti da indirizzare a Kiev.

