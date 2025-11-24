L’Ue incontra l’Unione africana, ma cresce lo scetticismo attorno al vertice in Angola

true false

Il rapporto tra Europa e Africa, che il nigeriano premio Nobel per la letteratura Wole Sovinka, il cui visto per gli Usa è stato recentemente revocato per le critiche rivolte a Donald Trump, ha definito «la storia di un monologo, quello europeo», richiede con sempre maggiore evidenza i caratteri di pariteticità. Lo stato di reale progresso del percorso di reciprocità subirà un test importante nelle giornate del 24 e 25 novembre in occasione del summit Unione africana-Unione europea che si svolge