Un rapporto difficile

L’Ue incontra l’Unione africana, ma cresce lo scetticismo attorno al vertice in Angola

Luca Attanasio
24 novembre 2025 • 07:00

Il summit, il settimo della storia, si svolge a Luanda, ma «rischia di diventare solo una piattaforma per la diplomazia bilaterale e deludere entrambe le parti», spiegano analisti del think tank European Centre for Development Policy Management

Il rapporto tra Europa e Africa, che il nigeriano premio Nobel per la letteratura Wole Sovinka, il cui visto per gli Usa è stato recentemente revocato per le critiche rivolte a Donald Trump, ha definito «la storia di un monologo, quello europeo», richiede con sempre maggiore evidenza i caratteri di pariteticità. Lo stato di reale progresso del percorso di reciprocità subirà un test importante nelle giornate del 24 e 25 novembre in occasione del summit Unione africana-Unione europea che si svolge

Luca Attanasio

