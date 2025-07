Una schema già applicato numerose volte (dal Congo al Pakistan ad Haiti). Il blocco degli aiuti crea il vuoto e a riempirlo arrivano società di lobbying legate al presidente, che negoziano accessi esclusivi a risorse critiche — litio, cobalto, terre rare, petrolio — in cambio di favori politici, militari e commerciali

L’estorsione come stile diplomatico. Un’inchiesta di Global Witness – organizzazione internazionale indipendente che indaga su corruzione, sfruttamento delle risorse e abusi nei contesti fragili – documenta come la politica estera del secondo mandato di Donald Trump sia diventata uno strumento di scambio brutale: prima si interrompe l’assistenza a milioni di persone, poi si apre la trattativa.

In questo schema l’emergenza non è più un problema da affrontare ma un’occasione da capitalizzare. Il blocco degli aiuti crea il vuoto e a riempirlo arrivano società di lobbying legate al presidente, che negoziano accessi esclusivi a risorse critiche — litio, cobalto, terre rare, petrolio — in cambio di favori politici, militari e commerciali.

Dall’ordine esecutivo firmato a gennaio 2025 alla Casa Bianca sono stati congelati oltre 60 miliardi di dollari in fondi Usaid, destinati agli aiuti umanitari internazionali. Ne è seguita la cancellazione di 10mila progetti, compreso l’86 per cento di quelli dedicati alla salute materno-infantile. Le conseguenze sono misurabili: secondo i dati citati nel rapporto, oltre 11 milioni di neonati hanno perso l’accesso alle cure postnatali e 16 milioni di donne incinte non ricevono più alcuna assistenza sanitaria.

In Liberia, la chiusura delle farmacie ha reso impossibile distribuire medicinali salvavita, mentre le ambulanze sono ferme per mancanza di carburante. A Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, la mancanza di acqua potabile ha riportato il rischio imminente di un’epidemia di colera.

Società di lobbying

Nello stesso arco temporale 17 paesi a basso reddito hanno firmato contratti con società statunitensi di lobbying, versando complessivamente oltre 21 milioni di dollari per il solo 2025. Molte di queste società sono dirette da figure della cerchia ristretta del presidente: Keith Schiller (ex capo della sicurezza), Brian Ballard (donatore storico), Carlos Trujillo (ex ambasciatore e stratega di campagna). I contratti prevedono attività di “promozione degli investimenti” e “partnership strategiche” ma includono con sempre maggiore frequenza obiettivi espliciti: “facilitare la vendita di minerali critici”, “ottenere sostegno militare” e “riattivare i flussi di aiuti

In Pakistan, il governo ha sottoscritto due contratti per un totale di 450mila dollari al mese. Il paese, colpito dal blocco di 845 milioni di dollari in fondi Usaid, ha coinvolto lobbisti statunitensi per aprire agli investitori americani i giacimenti di terre rare e litio del Balochistan, regione attraversata da un conflitto endemico. Una delle società incaricate, Orchid Advisors, è stata costituita il giorno stesso della firma del contratto. I consulenti incaricati — Schiller, Sorial, Seiden — hanno anche il compito di curare il dossier sicurezza: assistenza antiterrorismo e accesso ai fondi del Pentagono.

Porti strategici

La Repubblica Democratica del Congo, dove gli Stati Uniti avevano fornito il 70 per conto dell’assistenza umanitaria totale, ha reagito alla sospensione firmando un contratto da 1,2 milioni di dollari con Ballard Partners. Il documento è stato registrato il giorno stesso del blocco degli aiuti. Il governo di Kinshasa ha messo a disposizione delle imprese statunitensi nuove concessioni per l’estrazione di cobalto e rame.

Anche Haiti, la cui capitale è ormai sotto il controllo delle gang, ha assunto Trujillo per «attrarre investimenti» nel settore minerario, mentre l’80 per cento della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria. In Somalia, il governo ha firmato un contratto da 600mila dollari con Bgr Government Affairs, offrendosi di cedere agli Stati Uniti il controllo operativo su due porti strategici. Un’offerta formulata nonostante l’assenza di un reale controllo territoriale da parte dell’esecutivo somalo.

Secondo l’analisi di Global Witness otto dei 17 paesi coinvolti offrono esplicitamente opportunità legate alle risorse naturali. Il contratto firmato con l’Ucraina ad aprile 2025, ad esempio, prevede il diritto di prelazione sulle riserve di litio in cambio di sostegno militare e fondi per la ricostruzione. Una logica analoga è emersa nei rapporti con Angola, Kurdistan iracheno e Mozambico, dove i contratti includono riferimenti espliciti alle risorse minerarie e alla necessità di «promuovere la stabilità» per facilitare l’estrazione.

La privatizzazione delle relazioni internazionali è insomma il vero tratto distintivo della dottrina Trump. L’accesso alla Casa Bianca non è più mediato da canali istituzionali, ma affidato a professionisti della persuasione politica retribuiti direttamente dai governi stranieri. Il valore reale dei contratti, se rapportato ai Pil pro capite dei Paesi coinvolti, equivale — secondo l’analisi economica contenuta nel rapporto — a un esborso di 450 milioni di dollari se sostenuto dagli Stati Uniti.

Il quadro che ne emerge è quello di una politica estera orientata a garantire benefici diretti a una rete di alleati e finanziatori, subordinando l’assistenza umanitaria all’ottenimento di concessioni commerciali e minerarie. La diplomazia diventa negoziazione condizionata: chi offre asset strategici, riceve attenzione; chi si sottrae, resta senza aiuti. La vulnerabilità si trasforma in valuta. È il post-colonialismo dell’era Trump.

