Von der Leyen interpreta Pechino come «rivale sistemico», il che può portare allo scontro. Xi non attribuisce a questa Commissione alcuna autonomia rispetto agli Usa. A chiusura del vertice non è previsto un comunicato congiunto: l’obiettivo è limitare i danni

Questo giovedì Pechino e Bruxelles mettono in scena un altro «dialogo tra sordi»: così Josep Borrell, l’alto rappresentante Ue dell’epoca, aveva definito l’ultimo summit di dicembre 2023. Un anno e mezzo dopo, mentre ricorrono cinquant’anni dall’avvio delle relazioni Cina-Ue, l’Ue si è convinta che la Cina sia una potenza revisionista: un «rivale sistemico» più che «concorrente» e «partner». Fine delle ambiguità: tra le tre definizioni comparse nel 2019 nella strategia Ue sulla Cina di Jean-Claude Juncker, la sua successora alla guida della Commissione ha optato per quella che può portare allo scontro.

Dunque Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa, che questo giovedì incontreranno il presidente cinese Xi Jinping e il premier e responsabile dell’economia, Li Qiang, alzeranno la voce contro la quasi-alleanza tra Pechino e Mosca, per le sue ripercussioni in Ucraina; contro le persistenti chiusure nei mercati cinesi verso le aziende europee; contro il deficit commerciale di Bruxelles. Anche Pechino non ha inviato segnali distensivi a una Commissione alla quale non attribuisce alcuna “autonomia strategica” dagli Usa.

Punti di attrito

I punti d’attrito fondamentali sono tre. Anzitutto ciò che l’Europa finge di non capire, e che la realpolitik cinese rivendica pubblicamente: Pechino non può vedere come un avversario la Russia, perché l’amicizia con una potenza nucleare con la quale condivide 4.300 chilometri di frontiera è essenziale per il suo sviluppo socioeconomico. Di fronte a questa realtà, a Bruxelles non restano che punizioni simboliche, come quella di sanzionare due piccole banche accusate di sostenere la macchina bellica russa, con l’unico effetto di irritare Pechino rendendo più complicato il dialogo.

Per quanto riguarda i mercati degli appalti pubblici e di diversi settori strategici, la Cina ha recentemente annunciato piccole aperture selettive e continuerà a procedere in questa direzione: il rallentamento della crescita impone di dare priorità alle compagnie nazionali diventate competitive in ogni settore (l’immediata rappresaglia di Pechino alle limitazioni imposte da Bruxelles all’import dalla Cina nel settore medicale sono un esempio lampante), mentre quelli monopolizzati dallo stato (telecomunicazioni, energia, trasporti, tra gli altri) continueranno a rimanere tali.E che dire del disavanzo commerciale? È vero che in molti casi - esemplare quello dei veicoli elettrici - i prodotti cinesi sono sussidiati, ma è altrettanto vero che l’Europa (e gli Usa) hanno perso competitività dopo aver tratto profitto da 30 anni di localizzazione in Cina, e che stanno rispondendo al “made in China” anche loro con sussidi e aiuti di stato.

A chiusura di questo venticinquesimo vertice bilaterale non è previsto un comunicato congiunto: l’obiettivo è chiuderlo senza troppi danni. Pechino e Bruxelles hanno preso consapevolezza che si è chiusa un’era, la fase della globalizzazione iniziata negli anni Novanta e basata sull’ottimizzazione dei costi e la convinzione che la promozione di relazioni economiche bilaterali fosse nell’interesse di tutti.

Nel nome della sicurezza

Nel nuovo contesto internazionale, l’obiettivo primario della «sicurezza economica» che induce a ridurre le interdipendenze si sta affermando in Cina, Europa, Stati Uniti; dunque sì, tra Pechino e Bruxelles nulla sarà più come prima. Tuttavia gli interessi economici consolidati nell’ultimo trentennio sono enormi e continueranno ad avere voce in capitolo: quello tra i due blocchi che producono complessivamente il 34,4 per cento del Pil globale rappresenta il 29,6 per cento del commercio mondiale. Ad esempio, Airbus amplierà il suo impianto di assemblaggio di Tianjin, e Pechino potrebbe annunciare in occasione del summit ordinativi di aerei della compagnia europea per decine di miliardi di dollari.

Tuttavia è indubbio che – al di là dello spazio riservato a singoli colossi e paesi, Germania über alles – l’aria che tira è quella del «derisking», la riduzione delle dipendenze dall’economia cinese, almeno in alcuni settori strategici.D’altro canto, gli investimenti cinesi nell’Ue hanno subìto un crollo a partire dal 2017 (l’anno del XIX congresso col quale Xi ha dichiarato urbi et orbi che la Cina vuole riguadagnare posto al centro del mondo). Da allora, di anno in anno, la Ue si è “protetta” dalla Cina varando nuovi strumenti.Tuttavia a Pechino continuano a lavorare sulla Ue, guardando ai tempi lunghi, credendo (o illudendosi?) che von der Leyen, che vedono come il fumo negli occhi, sia un incidente di percorso, che prima o poi l’Ue capirà che un rapporto più equilibrato con la Cina è nei suoi interessi. Per questo nei giorni scorsi il ministro degli esteri, Wang Yi, si è fatto vedere a Bruxelles, Berlino e Parigi per proporre un canale accelerato per facilitare le esportazioni di minerali critici alle aziende europee, che ha paragonato ai corridoi medici cinesi durante la pandemia. Forse un altro raffronto avrebbe potuto funzionare meglio, comunque il messaggio è chiaro: Europa, ti vogliamo bene (per interesse, ovviamente), ma svegliati e aiutaci a sconfiggere Trump. Un dialogo tra sordi, appunto.

