Intorno alle 16, un prete ortodosso di 52 anni, di nazionalità greca, è stato ferito gravemente a Lione, di fronte alla sua chiesa, in rue Saint-Lazare. Testimoni parlano di colpi d’arma da fuoco, due, secondo fonti di polizia citate dai media francesi. L’uomo sarebbe stato colpito all’addome, sembra con un fucile, mentre stava chiudendo la chiesa, da una persona, poi fuggita. Secondo i media, il ferito era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Non è ancora confermato che si tratti di un nuovo attentato, come quello dei giorni scorsi a Nizza.

Il Premier francese Jean Castex, in trasferta a Saint-Etienne du Rouvray, in Normandia, ha annunciato il suo rientro immediato a Parigi «per fare un punto preciso della situazione». «Dovete contare sulla completa determinazione del governo per consentire a tutti e a ognuno di praticare il proprio culto in tutta sicurezza e libertà», ha detto.

