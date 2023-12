Dopo che il segretario Onu si è fatto fotografare tra i pinguini, cento scienziate donne tornano in Antartide e ci ricordano perché è cruciale per il clima almeno quanto le api. La nostra collega di El Confidencial è salita a bordo con loro...

Torniamo indietro di qualche decennio. Siamo a Londra. Decine di scienziati internazionali si riuniscono per rispondere a una domanda intelligente: qual è la specie più importante del mondo? Si discute se si tratti di funghi o di batteri. La risposta finale: le api. Senza di loro, senza il loro lavoro di impollinazione e altri contributi per l’ecosistema, la vita umana potrebbe finire in soli quattro anni. E non riceviamo mai una fattura per i servizi che forniscono.

Adesso spostiamoci di nuovo. È venerdì 24 novembre 2023. Tra pochi giorni inizierà negli Emirati Arabi Uniti Cop 28, il vertice internazionale sul clima. Lì verranno prese (forse) le decisioni che segneranno gli obiettivi climatici dei leader internazionali e, a lungo termine, il futuro del pianeta. I negoziati si decideranno nelle sale e nei corridoi dell'Expo City di Dubai, tra interessi economici e geopolitici, a volte anche su quelli climatici. Tuttavia, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres visita l'Antartide in un viaggio di tre giorni, scattando foto con i pinguini.

Sullo sfondo, la superficie è costantemente sotto una coltre di neve e ghiaccio proveniente dal continente polare.

«Perché dovrebbe interessarci l'Antartide? Un territorio così lontano da noi, quasi mitico e inaccessibile... Come lo spiego, per esempio, a mia nonna o a una qualsiasi donna di Zamora?», spiega Sonia Castañeda, vicedirettrice della Fondazione per la Biodiversità e partecipante al programma Homeward Bound, una spedizione di quasi cento donne scienziate in Antartide. Un posto che ancora pochi hanno l'opportunità di visitare. «Essendo un luogo così incontaminato e così fragile, è qui che si manifesta rapidamente la salute del resto del pianeta: identifica dove stiamo andando. Tutto ciò che sta accadendo sul pianeta lo troviamo qui, e tutto ciò che accade qui ha un effetto sul resto del pianeta».

Un luogo cruciale

L'Antartide è proprio il luogo in cui la temperatura sta aumentando più rapidamente. Se si stima che in 50 anni la temperatura aumenterà in media di 1,5 °C in tutto il mondo, in Antartide la temperatura sarà compresa tra i 3 e i 5 °C. Due volte più velocemente.

Uno studio pubblicato a ottobre, ha concluso che il riscaldamento è aumentato al punto che lo scioglimento della calotta antartica occidentale (il 10 per cento del totale) è «inevitabile». Un altro studio recente ha rilevato che quasi 50 piattaforme di ghiaccio antartiche si sono ridotte di almeno il 30 per cento in termini di dimensioni dal 1997. Alcune aree dell'Antartide stanno vivendo un'esplosione di fiori.

«Stiamo assistendo a un'accelerazione devastante. Dobbiamo agire ora per controllare la crisi climatica. Dobbiamo proteggere l'Antartide per proteggere noi stessi», ha dichiarato Guterres dopo aver messo piede sull'isola di re Giorgio, nell'arcipelago delle Isole Shetland Meridionali.

Nelle sue osservazioni, rivolte anche ai leader riuniti a Dubai per discutere le possibili misure per ridurre le emissioni responsabili del riscaldamento globale, Guterres si è concentrato sul tema forse più drammatico: lo scioglimento dei ghiacci antartici porterebbe a un aumento globale del livello dei mari. «Questo è uno dei maggiori rischi, ma anche una delle maggiori incertezze dello scioglimento dell'Antartide. Non sappiamo come si comporteranno i ghiacciai: il livello del mare aumenterà di un metro nei prossimi 100 anni, di quattro metri, di cinque metri? Questo è fondamentale, abbiamo molte grandi città costiere a rischio», spiega Sharon Robinson, professoressa di cambiamenti climatici presso l'Università di Wollongong (Australia) e ricercatrice antartica. È una delle scienziate a bordo della spedizione Homeward Bound - quasi parallela al viaggio di Guterres - a cui partecipa anche Acciona e che mira a promuovere la leadership internazionale delle donne nelle discipline STEMM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e medicina).

Ma in realtà il problema dell'Antartide è molto più profondo.

I ghiacci come le api

Ricordate le api? Quella specie portabandiera che, in un certo senso, dà un volto a una realtà sfaccettata e più complessa. Una specie che, come la lince iberica in Spagna, è importante non solo in sé, ma anche per l'intero ecosistema che la circonda. «L'Antartide è un territorio bandiera, un simbolo», dice Castañeda. Una bandiera che, come le api, non ci fa pagare in euro per quello che fa per il mondo.

«Alcuni chiamano l'Antartide l'aria condizionata della Terra», scherza. Arlie McCarthy, ecologista marina e ricercatrice antartica. Ma è più una pompa come il cuore, che invia sangue ossigenato al resto del corpo. In inverno, le basse temperature creano strati di ghiaccio marino. Poiché l'acqua salata impiega più tempo a congelare, queste lastre di ghiaccio sono acqua dolce, lasciando il sale nell'oceano liquido. In estate, i ghiacci si sciolgono, modificando la densità dell'acqua e facendo aumentare le correnti oceaniche.

Il nastro trasportatore che invia le correnti fredde dall'oceano profondo all'emisfero settentrionale e guida la Corrente del Golfo, che è di acqua calda, fa sì che tutti gli oceani del mondo funzionino come regolatori del clima. «Questo pompaggio stagionale [che genera le correnti nel resto del mondo] mantiene la temperatura degli oceani e dei climi mondiali», continua.

Allo stesso tempo, il ghiaccio marino dell'Antartide lo rende uno degli oceani più ricchi di sostanze nutritive per la biodiversità. Nell'acqua salata che circonda le piattaforme di ghiaccio fresco si moltiplicano microalghe e plancton, che a loro volta alimentano le balene e le colonie di pinguini che brulicano intorno all'Antartide. In queste acque ricche e fredde si verifica «un'enorme quantità di fotosintesi e di sequestro di carbonio [uno dei gas responsabili del riscaldamento globale] che viene sottratto all'atmosfera e sequestrato nell'oceano», spiega Robinson. «Quindi, di fatto, l'Antartide ci sta aiutando a raggiungere un equilibrio. Non può fare abbastanza, perché stiamo immettendo troppo carbonio nell'atmosfera, ma sta contribuendo a ridurlo».

Alla fine, l'Antartide potrebbe passare il conto a quasi tutto il pianeta, e la portata del suo ruolo di scomparsa è ben lungi dall'essere completamente determinata. «La vita sulla Terra è una rete meravigliosa e misteriosa, totalmente interconnessa. Se si rimuove un pezzo, si provoca un effetto domino di cui non si conoscono le ripercussioni», avverte Castañeda.

«Fate qualcosa!»

A bordo della spedizione Homeward Bound, un progetto che cerca anche di potenziare la leadership femminile con una formazione scientifica, c'è molta ansia per il clima. Un senso di urgenza. Di afferrare le persone, i leader internazionali per il bavero e gridare «fate qualcosa». Tra le scienziate presenti sulla nave - alcune per la prima volta nel continente australe - la visita di Guterres e quella foto con i pinguini sono un'opportunità, con l'Antartide come bandiera, per fare qualcosa di più.

«Ero presente alla Cop15 di Copenaghen, dove tutti si aspettavano che avremmo raggiunto un nuovo protocollo dopo quello di Kyoto, che stava per scadere. Ed è stato un enorme fallimento. Abbiamo dovuto aspettare altri sei, sette anni prima di Parigi. Ero lì, ho vissuto il fallimento di quella Cop e ho deciso allora di lavorare sul cambiamento climatico, per portare il mondo nella giusta direzione», dice Linda Romanovska, esperta di finanza sostenibile e parte della spedizione. Ha raccolto il guanto di sfida della visita di Guterres in Antartide per unirsi nel fare pressione. «L'urgenza è reale. Quest'anno abbiamo avuto così tante cattive notizie in termini di dati sul cambiamento climatico, dal ghiaccio marino... Stiamo battendo tutti i record. Siamo vicini ai limiti che ci siamo imposti e abbiamo sottovalutato la velocità del cambiamento climatico». Ximena Aguilar Vega, glaciologa messicana, condivide una lettera aperta con oltre 400 firmatari in cui chiede alla Cop28 di considerare l'aumento di 1,5°C non come limite «inferiore» (il limite superiore è «ben al di sotto dei 2°C»), ma solo come massimo. «Se riusciremo a salvare l'Antartide ci sarà una speranza per la specie umana».

