Una tregua per la diplomazia e gli affari. Le lezioni americane per Netanyahu

Il vicepresidente chiarisce al premer israeliano qual è la posta in gioco: gli accordi di Abramo per pacificare il Medio Oriente. Reportage ai funerali dell’ostaggio Engel: nel kibbutz di Nir Oz le cassette postali sono coperte da adesivi con la scritta «uccisi»

true false

Nir Oz – Nella tradizione ebraica la sepoltura avviene subito, il giorno dopo il decesso. Invece nel caso di Ronen Engel, 54 anni, è avvenuta due anni e due settimane dopo. È questo che ha reso più unica che rara l’atmosfera al suo funerale, dove il dolore dei familiari risultava acuto ma in qualche modo attenuato da una lunga, consapevole attesa. Nell’edificio al centro di Nir Oz, il suo kibbutz, c’è una parete con le caselle postali con i nomi di tutti i residenti. Su ognuna, i compaesani sopr