Diversi anni fa, Isaiah Rogers, un padre single di 61 anni di West Pullman, Illinois, è stato costretto a lasciare il suo lavoro di tagliatore di alberi a causa della visione offuscata, delle vertigini e di altri sintomi di quello che avrebbe poi scoperto essere il diabete di tipo 2. Da allora, Rogers si è affidato a Medicaid per pagare le visite mediche e i farmaci che, come ha detto, lo «tengono a galla».

I profondi tagli a Medicaid previsti dalla legge One Big Beautiful Bill dei repubblicani rappresentano una minaccia terribile per Rogers e per gli altri milioni di americani poveri e disabili che dipendono dal programma governativo di assicurazione sanitaria. Insieme alle ampie agevolazioni fiscali per i ricchi, queste mosse aggraveranno i già alti livelli di disuguaglianza di reddito negli Stati Uniti. Questa è una cattiva notizia per la democrazia americana – e una buona notizia per le forze autoritarie che la minacciano.

Tendenze autoritarie

Le mie ricerche hanno rilevato che più grande è la disparità di reddito tra i più ricchi e le classi medie e basse in una società democratica, più è probabile che l’elettorato scelga un capo di governo che accresca il proprio potere e violi le norme politiche. Forse l’esempio più evidente di una democrazia altamente diseguale che scivola verso l’autoritarismo si è avuto nel 2016, quando gli Stati Uniti hanno eletto presidente Donald Trump, che ha attaccato la stampa e minacciato di incarcerare i suoi avversari politici.

Ma gli Stati Uniti non sono certo i soli. Come mostro nel mio nuovo libro The Backsliders, circa due dozzine di paesi, tra cui l’Ungheria, l’India, il Brasile e il Sudafrica, hanno subito negli ultimi anni un’erosione o un arretramento democratico. Il più delle volte, i presidenti e i primi ministri eletti hanno ampliato il potere esecutivo, mettendo da parte il potere giudiziario, intimidendo la stampa, perseguendo gli oppositori e violando lo stato di diritto.

Quanto più una società democratica è economicamente diseguale, tanto più è vulnerabile a una presa di potere autocratica. Infatti, in un contesto del genere, le persone si rendono conto che la marea crescente non solleva tutte le barche. La conseguente sensazione di essere lasciati indietro può minare la fiducia nelle istituzioni “d’élite”. Ad esempio, Henry E. Brady e Thomas B. Kent dell’Università della California, Berkeley, collegano il costante calo di fiducia nelle istituzioni statunitensi – tra cui il sistema giudiziario, il Congresso, la stampa e l’esecutivo – nell’ultimo mezzo secolo all’aumento della disuguaglianza.

Inoltre, la disuguaglianza tende a essere correlata alla polarizzazione politica, un’altra causa di arretramento democratico. Quando gli elettori vedono gli avversari come nemici, è più probabile che approvino gli attacchi dei propri leader alle istituzioni democratiche.

Un pubblico cinico e polarizzato fa il gioco di un aspirante autocrate. Questo vale sia per un etnonazionalista di destra, come Trump o il primo ministro indiano Narendra Modi, sia per un populista di sinistra come il presidente venezuelano Nicolás Maduro o l’ex presidente messicano Andrés Manuel López Obrador (noto come Amlo). Tutti hanno capitalizzato le lamentele, alimentando la discordia partitica e lo scetticismo nei confronti delle istituzioni democratiche.

Una volta al potere

Ma se gli aspiranti autocrati possono conquistare i voti della classe operaia e dei cittadini a basso reddito dando la colpa dei loro problemi alle élite politiche, agli immigrati e ai gruppi di interesse speciale, questa strategia diventa meno plausibile una volta che detengono il potere. Ecco perché molti di questi leader - soprattutto quelli emersi dai partiti conservatori tradizionali - hanno adottato politiche redistributive e una spesa sociale più generosa.

In India, il partito nazionalista Bharatiya Janata di Modi, che inizialmente si rivolgeva maggiormente agli indù di casta superiore, ha riconosciuto che per vincere le elezioni era necessario ampliare il proprio sostegno tra gli indiani di casta inferiore e a basso reddito. Così, anche se Modi ha raddoppiato il nazionalismo indù e l'islamofobia, ha attuato programmi di assistenza sociale su larga scala, dalla costruzione di latrine alla distribuzione di combustibili per cucinare. Anche in Europa, gli etnonazionalisti di destra si sono allontanati dall’ortodossia del piccolo governo che ha caratterizzato a lungo i partiti conservatori.

Meno sorprendente è che anche i populisti di sinistra abbiano combinato politiche a favore dei poveri con sforzi per minare la governance democratica. Durante il suo mandato di presidente messicano tra il 2018 e il 2024, Amlo ha aumentato il salario minimo e il pagamento delle pensioni, consolidando al contempo il suo potere attraverso attacchi alla stampa, al sistema giudiziario e all'organo di controllo elettorale indipendente del paese.

Ma Trump sta tracciando un percorso diverso, facendo leva sulla retorica populista e ampliando inesorabilmente il divario tra chi ha e chi non ha. Figure di spicco del movimento Maga (“Make America Great Again”) di Trump, tra cui il vicepresidente J.D. Vance, il senatore del Missouri Josh Hawley e l’alleato di lunga data di Trump Steve Bannon, hanno avvertito che i sostenitori della classe operaia del presidente potrebbero disilludersi.

Sebbene Trump abbia finora sostenuto la sua base con una brutale repressione dell’immigrazione, un’attenzione alla legge e all’ordine e altre tattiche da uomo forte, l’esacerbazione delle disuguaglianze che hanno alimentato la sua ascesa potrebbe accelerare la sua caduta dalla grazia Maga.

Nel frattempo, i Democratici dovrebbero sfruttare l’imminente aumento delle disuguaglianze come un’opportunità per ricalibrare il proprio messaggio, sostenendo politiche che sostengano la classe operaia e migliorino l’accessibilità economica. Il partito deve fare i conti con la sua cattura da parte di interessi corporativi e monetizzati – un destino che è toccato a molti partiti di sinistra e di centro-sinistra anche in Europa.

Anche se Trump riuscirà a distorcere le conseguenze incombenti della sua legge di bilancio e a sfuggire all’ira della sua base mentre la disuguaglianza continua a crescere, il Partito Democratico deve sfruttare il nuovo bilancio –che toglie ai poveri per dare ai ricchi – per ricostruire la propria piattaforma politica. Tale piattaforma deve concentrarsi su politiche che servano realmente gli interessi delle classi medie e lavoratrici e che attacchino la disuguaglianza di reddito alla radice. La socialdemocrazia può rappresentare l’ultima possibilità di arginare il crescente autoritarismo.

Susan Stokes, docente di Scienze politiche all'Università di Chicago e direttore del Chicago Center on Democracy, è autrice, da ultimo, di The Backsliders: Why Leaders Undermine Their Own Democracies (Princeton University Press, 2025).

