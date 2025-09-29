Il voto sarà a novembre

Usa, capitalismo in crisi: perciò Mamdani può vincere le elezioni a New York

Luca Ciarrocca
29 settembre 2025 • 07:00

La tornata elettorale nella città vetrina degli Usa è già diventata il punto di rottura, il laboratorio a cielo aperto in cui si misurerà la tenuta del patto sociale americano. A innescare il terremoto è il candidato socialista Zohran Mamdani

La corsa per la poltrona di sindaco di New York, il prossimo novembre, non sarà un’elezione locale. È già diventata da settimane il punto di rottura, il laboratorio a cielo aperto in cui si misurerà la tenuta del patto sociale americano. A innescare il terremoto è un candidato che fino a pochi mesi fa era considerato una nota a margine della politica cittadina: Zohran Mamdani, 33 anni, deputato socialista del Queens, di fede musulmana e origini ugandesi-indiane, anti Israele dichiarato (in una c

