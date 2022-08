Il Senato degli Stati Uniti ha approvato l'Inflation Reduction Act, il piano finanziario che prevede interventi per il clima, la sanità pubblica e le tasse. Lo ha fatto dopo mesi di trattative e con il voto decisivo della vice presidente Kamala Harris: è passato con 51 sì e 50 no. Lo stesso intervento sarà votato dalla Camera entro la settimana, ma in questo caso la maggioranza democratica dovrebbe garantirne un’approvazione agevole.

Intanto per il presidente Joe Biden l’intervento rappresenta un’importante vittoria politica, da spendere in attesa delle elezioni di midterm. È il più importante investimento nella storia americana per contrastare i cambiamenti climatici. E permetterà di abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione.

L’intervento

La misura, che fino a poche settimane fa rischiava di essere profondamente rivista a causa delle divisioni nei democratici, stanzia più di 370 miliardi di dollari in programmi per il clima e l'energia. Come riporta il New York Times, il disegno di legge potrebbe consentire agli Stati Uniti di ridurre, entro i prossimi dieci anni, il livello di emissioni di gas serra di circa il 40 per cento rispetto ai livelli del 2005.

È stato poi finanziata la copertura sanitaria per le persone che hanno un reddito basso ai sensi dell’Affordable Care Act, l’intervento sanitario approvato dall’amministrazione Obama. Il tutto finanziato attraverso un aumento della tassazione per le imprese, con un minimo del 15 per cento per le società che realizzano utili annuali superiori al miliardo di dollari, e una nuova tassa dell’1 per cento per quelle che riacquistano le proprie azioni.

