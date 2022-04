Negli Stati Uniti la polizia ha arrestato il presunto responsabile per la sparatoria avvenuta sabato sera in un centro commerciale della Carolina del Sud. Il bilancio aggiornato è di 14 persone che sono rimaste ferite. Due sarebbero in gravi condizioni.

Inizialmente c’erano altre tre persone sospettate. Il capo della polizia della Columbia, William H. Holbrook, ha detto che almeno uno di loro, un 22enne, rimane intanto in stato di fermo. Dovrebbe essere accusato di porto illegale di una pistola.

Fra i feriti nove persone sono state colpite direttamente da colpi di arma da fuoco, mentre altre cinque si sarebbero ferite mentre tentavano di fuggire dal centro commerciale.

Secondo la polizia la sparatoria, avvenuta nel sabato prima di Pasqua in cui il centro commerciale era particolarmente affollato, non sarebbe stata casuale. «Crediamo che le persone coinvolte nella sparatoria si conoscessero», ha detto Holbrook.

Il capo della polizia parla con i media (Ap)

