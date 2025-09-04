La relazioni tra il Vaticano e Israele non sono mai state così burrascose, e il colloquio tra il pontefice e Herzog non sembrano aver allentato le tensioni. Intanto Netanyahu blocca la visita di Macron nei territori palestinesi: «Non ha senso»
Appelli e bombe, la tensione tra Israele e Vaticano resta altissima
04 settembre 2025 • 20:33
