Mondo

Venezuela, morsa bipartisan su Trump. Al Congresso l’ombra di crimini di guerra

Donald Trump con il suo segretario alla Difesa, Pete Hegseth (FOTO EPA)
Luca Ciarrocca
01 dicembre 2025 • 20:00

A Capitol Hill democratici e repubblicani chiedono di indagare sugli attacchi alle barche dei narcos: nel mirino il capo del Pentagono. Il presidente convoca una riunione d’emergenza alla Casa Bianca: la scelta è tra un salvacondotto per Maduro e l’intervento armato

Donald Trump ha convocato una riunione di emergenza alla Casa Bianca per decidere se usare la potenza militare già dispiegata nei Caraibi contro il Venezuela o perseguire altre opzioni. Attorno alla scrivania dell’Oval Office il segretario alla Guerra Pete Hegseth, il capo di Stato Maggiore Dan Caine e il segretario di Stato Marco Rubio. L’incontro arriva mentre Washington ha portato al massimo la pressione su Caracas e al Congresso monta l’allarme per il sospetto che Hegseth possa aver commesso

Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)