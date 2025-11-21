Mondo

Il vero patto Trump - Bin Salman: Riad al posto di Israele a guida del Medio Oriente

Gigi Riva
21 novembre 2025 • 07:00

In nome degli affari miliardari, delle terre rare e degli F-35, il tycoon ha annunciato che designerà l'Arabia Saudita come «il miglior alleato degli Stati Uniti fuori dalla Nato»: Netanyahu viene spinto in secondo piano. Ma c’è un convitato di pietra: lo Stato palestinese

La consueta incontinenza verbale di Donald Trump, nel giorno dell’arrivo a Washington del principe saudita Mohammed bin Salman (MbS), ha distolto l’attenzione dagli effetti politici, in potenza enormi, di una visita che si è rivelata tutt’altro che routinaria. Ci si è concentrati su quel vergognoso epiteto («porcellina») rivolto alla cronista che gli chiedeva conto dei file sul caso Epstein, o sulla sprezzante risposta data a un’altra giornalista che avrebbe voluto incalzare MbS sull’uccisione n

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)