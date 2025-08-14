Il presidente russo esalta «gli sforzi energici» del suo omologo Usa, che scommette che Kiev e Mosca possano «fare la pace». Ma ad Anchorage si andrà ben oltre i confini ucraini: Putin punta alla normalizzazione dei rapporti e inizia dal dossier nucleare

«L'attuale amministrazione americana sta facendo, a mio parere, sforzi molto energici e sinceri per fermare le ostilità e raggiungere accordi che siano di interesse per tutte le parti». Dopo giorni di silenzio, il presidente russo Vladimir Putin parla per la prima volta del summit che si terrà venerdì 15 agosto ad Anchorage, in Alaska.

Una mano tesa al suo omologo statunitense, Donald Trump, che si è dimostrato fiducioso sul fatto che il Cremlino voglia arrivare ad un accordo il prima possibile.

Il vertice

La giornata di colloqui si apre alle 21:30 italiane nella base militare Elmendorf-Richardson. I due capi di stato si vedranno per un incontro bilaterale alla presenza dei soli interpreti. Un faccia a faccia che servirà a gettare le basi per i negoziati veri e propri che nel pomeriggio vedranno coinvolte le delegazioni dei due paesi. Non a caso, al termine del vertice con Putin, il presidente statunitense potrebbe già sentire Zelensky per aggiornarlo sull’andamento dell’incontro: giovedì ha ribadito che un trilaterale, il prima possibile, sarà necessario.

Le premesse sembrano indicare la volontà del Cremlino di sfruttare al meglio per sé l’incontro in Alaska. Putin sarà accompagnato da una delegazione di altissimo livello: i ministri degli Esteri, della Difesa e delle Finanze oltre che due stretti collaboratori del presidente tra i quali Kirill Dmitriev, capo del fondo russo per gli investimenti.

La delegazione «ha tenuto una riunione preliminare con i membri della massima dirigenza della Russia», come annunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. E se il tema centrale rimane l’Ucraina, con il Cremlino che non pare affatto disposto a cedere sulle sue rivendicazioni territoriali, la presenza del ministro delle Finanze, Anton Siluanov, e di Kirill Dmitriev lascia intendere che i temi da trattare saranno anche di natura economica.

Il nodo del nucleare

Alla vigilia del vertice è stato lo stesso Putin a sottolineare come l’incontro con gli Stati Uniti, che ha come obiettivo primario la creazione di «condizioni a lungo termine per la pace tra i nostri paesi, così come in Europa e nel mondo», nel suo insieme possa essere l’occasione per discutere di temi che esulano dal conflitto con Kiev. «Una pace in Ucraina - ha dichiarato il presidente russo - potrà essere raggiunta solo se Russia e Usa riusciranno ad arrivare a un accordo sulle armi nucleari».

Un messaggio chiaro a Trump, con il quale Putin vuole iniziare a discutere di quel che accadrà a febbraio 2026, quando scadrà il trattato New Start sugli armamenti. Sul fronte economico, inevitabilmente saranno dazi e sanzioni a tenere banco con il Cremlino che punta a vincolare eventuali concessioni a Kiev a un alleggerimento della pressione statunitense su Mosca.

I temi sul tavolo, dunque, sono molteplici e la delegazione russanon è intenzionata a cedere su condizioni che ritiene fondamentali, sulle quali peraltro ha incassato un parziale benestare da Trump: il tycoon ha dichiarato che sarà necessario «un dare e avere di confini e territorio per trovare un accordo».

Niente documenti

E per ottenere quello che vuole, Putin punta sui successi sul campo. Nonostante gli attacchi dei droni ucraini, che nella notte tra mercoledì e giovedì sono tornati a colpire siti strategici in territorio russo, negli ultimi giorni le truppe russe hanno guadagnato terreno in varie regioni con una nuova offensiva che ha impegnato duramente le truppe di Kiev. Anche per questo, a fine giornata le delegazioni non firmeranno alcun documento che possa attestare un impegno ufficiale: dal Cremlino spiegano che Anchorage è un passaggio esplorativo, utile a saggiare intenzioni e margini, non a chiudere intese.

E mentre il presidente russo si crogiola in una posizione per lui ideale, con un colloquio esclusivo con gli Usa in cui far valere le sue pretese, Zelensky cerca di correre ai ripari blindando il fronte degli alleati europei. Nella mattinata di giovedì è stato ricevuto da Keir Starmer a Londra, un incontro disteso e prevalentemente simbolico in cui il primo ministro britannico ha mostrato la sua vicinanza al presidente ucraino.

Downing Street ha parlato di «forte senso di unità» e «determinazione a una pace giusta e duratura», aggiungendo che progressi sono possibili solo «se Putin dimostrerà di fare sul serio».

Una possibilità non troppo remota secondo Trump che si è detto fiducioso della volontà del presidente russo di trovare un accordo, anche perché lui sarebbe il negoziatore «più determinato con cui abbia avuto a che fare» il presidente russo. Ma il presidente statunitense si dice consapevole del fatto che sarà «molto difficile trovare l’accordo per un cessate il fuoco immediato».

Poi il trilaterale

E infatti, da Washington, rilancia: «Sarà necessario un incontro a tre con il presidente Zelensky. Noi abbiamo già in mente tre diverse località che potrebbero ospitarlo». E nel frattempo, come ha auspicato il segretario di Stato Marco Rubio, si potrebbe arrivare a una «sospensione dei combattimenti» per permettere i negoziati.

