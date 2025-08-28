Domenica i leader di Cina, India, Russia, Pakistan e altri 16 paesi aderenti alla Shanghai Cooperation Organization si vedranno a Tianjin: una potenza diplomatica e militare, oltreché economica e commerciale, Che ha intenzione di far valere tutto il suo peso sullo scenario globali. «Vogliamo salvaguardare l’ordine internazionale del dopoguerra», è il messaggio ufficiale. In pratica, sul tavolo della “Nato dell’est” le ambizioni del multipolarismo a guida sino-russa. E il prossimo 3 settembre alla grande parata militare di Pechino ci sarà anche Kim Jong-un
Il megavertice Xi, Putin e Modi per sfidare l’egemonia occidentale
28 agosto 2025 • 18:34
