Domenica i leader di Cina, India, Russia, Pakistan e altri 16 paesi aderenti alla Shanghai Cooperation Organization si vedranno a Tianjin: una potenza diplomatica e militare, oltreché economica e commerciale, Che ha intenzione di far valere tutto il suo peso sullo scenario globali. «Vogliamo salvaguardare l’ordine internazionale del dopoguerra», è il messaggio ufficiale. In pratica, sul tavolo della “Nato dell’est” le ambizioni del multipolarismo a guida sino-russa. E il prossimo 3 settembre alla grande parata militare di Pechino ci sarà anche Kim Jong-un

Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, ma anche il presidente indonesiano Prabowo Subianto e il premier malese Anwar Ibrahim. A Tianjin, dal 31 agosto al primo settembre, i leader dei paesi più popolosi del mondo (India e Cina), di quattro potenze nucleari (Russia, Cina, India e Pakistan) si ritroveranno con quelli di una dozzina di emergenti per il più grande vertice di sempre della Shanghai Cooperation Organization (Sco), nata nel 2001 come forum regionale di sicurezza (allora si parlava di “Nato dell’est”) ed evolutasi in un’organizzazione vetrina del nuovo mondo “multipolare”.

I membri sono saliti a dieci, proprio come i Brics allargati. Lo “spirito di Shanghai” contrapposto al “Washington consensus” da una Cina che con l’uno-due summit di Tianjin e mega parata di Pechino del 3 settembre (alla quale presenzierà anche il leader coreano Kim Jong-un) si presenta al mondo come una potenza diplomatica e militare, oltre che economica e commerciale.

A buon intenditor poche parole. In attesa dell’intervento di Xi, il messaggio per gli Usa è stato riassunto da Liu Bin: «Nel mondo odierno, le obsolete mentalità dell’egemonismo e della politica di potenza hanno ancora influenza, con alcuni paesi che tentano di dare priorità ai propri interessi rispetto agli altri, minacciando seriamente la pace e la stabilità mondiale».

Al contrario, secondo il sottosegretario agli Esteri, la Sco vuole «salvaguardare in modo costruttivo l’ordine internazionale del dopoguerra e migliorare il sistema di governance globale». Mentre l’ordine liberale va in frantumi, Pechino si propone come la potenza in grado di salvare alcuni princìpi (riveduti e corretti): libero scambio e multilateralismo soprattutto.

Integrazione asiatica

Il summit riunirà i leader di oltre 20 paesi e dieci organizzazioni internazionali, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e quello dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Kao Kim Hourn, e approverà una nuova strategia decennale (2026-2035) per lo sviluppo della Sco, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione economica, promuovere la connettività infrastrutturale e intensificare gli scambi commerciali tra i dieci membri effettivi, 14 partner di dialogo e due osservatori che, complessivamente, rappresentano un quarto del territorio e del Pil globale.

La presenza di Putin – che a Tianjin vedrà per la quarantottesima volta Xi, la prima dopo il vertice sull’Ucraina con Donald Trump in Alaska – conferma che la Sco è a guida sino-russa. Pechino e Mosca ora propongono la creazione di un “mercato Sco integrato”, accordi preferenziali, semplificazione doganale e interoperabilità digitale. Il comune obiettivo di emanciparsi il più possibile dall’Occidente è stato sottolineato alla vigilia del vertice dal ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, che ha auspicato una «architettura di sicurezza e sviluppo equa e indivisibile in Eurasia», fondata sulla collaborazione tra Sco, Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, Belt and Road Initiative, e Unione economica eurasiatica.

Nel 2024, il commercio tra i paesi della Sco ha superato i 1.500 miliardi di dollari (+12 per cento rispetto all’anno precedente).

La Cina ha consolidato la sua posizione di partner numero uno per quasi tutti i membri, mentre la Russia ha potuto aggirare le sanzioni di Usa e Ue aumentando le esportazioni energetiche verso la Cina e l’India. L’acquisto, da parte di Nuova Delhi, di petrolio russo «a prezzo di saldo, che alimenta la macchina da guerra russa», così come denunciato dal consigliere di Trump, Pete Navarro, va inquadrato nel contesto multilaterale della Sco (e dei Brics): per questo le pressioni Usa, che per punirlo hanno appioppato all’India dazi aggiuntivi del 25 per cento, non hanno prodotto finora risultati.

Secondo i dati ufficiali cinesi, dalla sua inaugurazione, gli scambi all’interno della Shanghai Cooperation Organization sono aumentati di cento volte, mentre l’organizzazione è passata da rappresentare il 5,4 al 17,5 per cento del commercio globale. Tuttavia per la Cina l’obiettivo non è soltanto quello di trovare nuovi mercati di sbocco, ma anche di dimostrare che una governance alternativa al Washington consensus è possibile e di mettere al sicuro le sue tante frontiere (con 14 Stati) in una fase che la leadership ha – ormai da qualche anno – indicato come sempre più tesa nelle relazioni con gli Stati Uniti e i loro alleati.

Per questo negli ultimi giorni Pechino ha raggiunto con Nuova Delhi un “consenso in dieci punti” sulle aree di confine. Entrambi i paesi hanno concordato di gestire «adeguatamente» i punti sensibili e di proseguire i colloqui di delimitazione quando le condizioni lo permetteranno. Mentre finalmente ripartono i viaggi turistici, d’affari e di studio tra i due paesi interrotti dopo gli scontri nella regione contesa del Ladakh del giugno 2020, si parla di vera e propria “normalizzazione” delle relazioni tra i due giganti asiatici: in parte un effetto collaterale del protezionismo trumpiano.

Sicurezza regionale

Oltre all’economia, il vertice della Sco affronterà il tema della sicurezza regionale. L’organizzazione ha adottato nuovi protocolli per la cooperazione antiterrorismo e la cybersicurezza, con l’obiettivo di contrastare le interferenze esterne e rafforzare la sovranità digitale dei membri. Xi ha proposto un modello di governance globale “post-occidentale”, fondato sul rispetto della diversità, la non ingerenza e il multipolarismo, un ordine compatibile col governo ad infinitum del partito comunista.

Negli ultimi giorni il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, oltre che in India è stato in Afghanistan (e Pakistan), dove Pechino ha raggiunto un accordo coi Talebani (il governo dei quali, ufficialmente, non riconosce) per il pattugliamento congiunto della piccola frontiera comune, per scongiurare infiltrazioni di miliziani uiguri. India e Afghanistan: mettere al sicuro le frontiere himalayane in vista di possibili tensioni nei mari della Cina, con le Filippine, Taiwan, il Giappone.

Nello stesso tempo l’Asia centrale, soprattutto il Kazakistan con le sue immense riserve di alluminio, sta diventando per la Cina sempre più un territorio fondamentale per mettere al sicuro le proprie catene di approvvigionamento di minerali.

L’accelerazione

Per quanto la Sco non sia un’alleanza, ma, secondo il modello preferito da Pechino, un “semplice” forum di cooperazione, il summit di Tianjin è stato preparato per segnare, e per mostrare al mondo, un’accelerazione nel processo di consolidamento di un’organizzazione – proprio come i Brics – criticata per la sua eterogeneità da un occidente che solo ora inizia a intuirne l’essenza e la rilevanza.

Cina e Russia, pur con strategie e approcci differenti, hanno rafforzato la loro leadership all’interno della Sco, promuovendo un modello di cooperazione regionale che sfida l’egemonia occidentale.

