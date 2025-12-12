il reportage

Viaggio nella roccaforte islamista di Idlib. È qui che si decide il futuro della Siria

Youssef Hassan Holgado
12 dicembre 2025 • 07:00

È nella città nord-occidentale del paese che l’attuale governo siriano di Ahmed al-Sharaa affonda le sue radici. Per anni è stata una fortezza ribelle e la sua provincia è stata al centro di numerosi scontri con le forze governative. Oggi qui si vedono soprattutto donne con il niqab e si vendono un’infinità di armi: tenere a bada gli uomini armati di Idlib sarà la prossima sfida del presidente

A Idlib c’è una bandiera che svetta più in alto di quella nazionale siriana. Ha uno sfondo bianco e in nero recita la shahada (la testimonianza di fede con cui un musulmano dichiara di credere in un solo e unico Dio e nella missione profetica di Maometto). La bandiera è posta al centro della prima piazza all’entrata della città. È la stessa bandiera islamista che si è vista anche nella piazza degli Omayyadi a Damasco, durante le celebrazioni del primo anniversario della Liberazione. Ed è la stes

Per continuare a leggere questo articolo

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.