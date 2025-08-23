Negli Usa non si ferma la deriva autoritaria: il dipartimento di Stato prevede controlli a tappeto (anche sui social) alla ricerca di ipotetici posizioni «anti-americane». E intanto il presidente diffonde una lista di opere d’arte “sgradite” che secondo lui andrebbero bandite dai musei: guarda caso sono opere sulla schiavitù, sulla sessualità e sull’immigrazione

Dopo la chiusura definitiva dell'accordo commerciale sui dazi con l’Unione europea, e con gli sforzi di mediazione sulla partita ucraina che sembrano farsi sempre più complicati con il passare delle ore, l'amministrazione Trump torna a fare quello che le riesce meglio: mostrare un volto durissimo sulle politiche migratorie e nei confronti dei cittadini stranieri.

Il dipartimento di Stato Usa ha infatti annunciato che sottoporrà a revisione i visti di tutti gli stranieri residenti nel territorio statunitense, ovvero più di 55 milioni di persone, per verificare potenziali violazioni che possono portare all'espulsione.

Controlli a tappeto

Nella fattispecie, il permesso di restare negli Stati Uniti verrà revocato in qualsiasi momento se dovessero risultare «segnali di soggiorno oltre la scadenza del visto, attività criminali, minacce alla pubblica sicurezza, coinvolgimento in qualsiasi attività terroristica e sostegno a organizzazioni terroristiche». Come parte di questa revisione, inoltre, i futuri studenti e visitatori negli Stati Uniti saranno sottoposti a controlli sui social media, e i funzionari Usa cercheranno «qualsiasi segnale di ostilità verso i cittadini, la cultura, il governo, le istituzioni o i principi fondanti degli Stati Uniti».

«I benefici dell’America non dovrebbero essere concessi a chi disprezza il paese e promuove ideologie anti-americane», ha dichiarato il portavoce dei Servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti, Matthew Tragesser, aggiungendo che il servizio immigrazione è impegnato a «implementare politiche che sradichino l’anti-americanismo».

Una stretta che arriva in contemporanea con un altro provvedimento che restringe lo spazio di manovra per i cittadini stranieri negli Stati Uniti. Ieri, infatti, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha annunciato la sospensione «con effetto immediato» del rilascio di visti di lavoro per gli autotrasportatori commerciali. «Il numero crescente di autisti stranieri alla guida di grandi autoarticolati sulle strade degli Stati Uniti sta mettendo a repentaglio la vita degli americani e compromettendo i mezzi di sussistenza dei camionisti americani», ha scritto Rubio.

Sul fronte delle politiche migratorie, inoltre, ieri l'amministrazione Trump ha incassato anche un'ulteriore vittoria. Il ministero degli Esteri dell'Uganda, infatti, ha confermato di avere raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per accogliere persone che saranno deportate dalle autorità di Washington nell'ambito della campagna in corso in America di espulsione di migranti e immigrati clandestini verso paesi terzi. L'Uganda accetterà «cittadini di paesi terzi a cui potrebbe non essere concesso asilo negli Stati Uniti, ma che sono riluttanti o potrebbero avere preoccupazioni in merito al ritorno nei loro paesi di origine». Kampala ha anche fatto sapere di «preferire» accettare espulsi dagli Usa di origine africana e non ha specificato i numeri di questo accordo: non è quindi noto quanti espulsi potrà accogliere l'Uganda e quali siano le condizioni economiche su cui si basa questo accordo tra Washington e Kampala.

Arte “sgradita” al tycoon

Ma la crociata di Trump contro l'immigrazione, e più generalmente contro il fantasma del "woke", si traspone anche sul piano culturale. Ieri il presidente Usa ha inviato allo Smithsonian, la rete federale di musei di Washington, una lista di 26 opere o iniziative che a suo avviso violano le norme anti-Dei (diversità, equità e inclusione) emanate all'inizio del secondo mandato.

Tra queste, il dipinto di Amy Sherald che trasforma una donna trans afro-americana nella Statua della Libertà, assieme a un quadro di Rigoberto González intitolato “Fuga in Egitto: profughi che attraversano il muro di confine per entrare in Texas", in cui una famiglia di migranti viene assimilata alla Sacra Famiglia del Vangelo. Un'iniziativa che ha suscitato forti critiche da sinistra, secondo cui questa "lista nera" è paragonabile alle iniziative della Germania di Adolf Hitler contro la cosiddetta "arte degenerata".

Infine, sullo stesso tema, ieri l'amministrazione statunitense ha dovuto incassare anche una sconfitta giudiziaria. Un giudice federale di Miami ha dato l'ordine di chiusura del famigerato carcere per immigrati "Alligator Alcatraz" entro 60 giorni. Stando alla sentenza del giudice del tribunale distrettuale, Kathleen Williams, la motivazione è ambientale: la struttura starebbe infatti causando danni gravi e irreparabili alle fragili Everglades della Florida.

La decisione fa seguito a una causa intentata da due gruppi, Friends of the Everglades e Center for Biological Diversity, che sostengono che il centro minaccia il fragile ecosistema delle zone umide circostanti ed è stato costruito senza studi di impatto ambientale. All'inizio di agosto, la giudice aveva già ordinato la sospensione temporanea di tutte le nuove costruzioni nel centro. Secondo la sentenza, inoltre, nessun altro detenuto potrà essere portato nella struttura durante la fase di chiusura.

