È morto all’età di 86 anni Vittorio Prodi, fisico, ex parlamentare europeo e fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano.

Vittorio Prodi è stato docente all’università di Bologna e ha ricoperto anche diversi incarichi politici: presidente della Provincia di Bologna (1995- 2004), europarlamentare (2004-2014), presidente dell’Azione cattolica bolognese.

Per Romano Prodi è il secondo lutto in poco più di due mesi. Lo scorso 13 luglio è deceduta la moglie Flavia Franzoni.

Il cordoglio della politica

Immediati i messaggi di solidarietà e condoglianze rivolte all’ex presidente del Consiglio da parte dei colleghi. «Ricordo con affetto Vittorio Prodi. Lo conobbi quando ero un giovane Presidente della mia Provincia: sempre prodigo di attenzione e consigli, capace di comprendere i problemi degli altri, rigoroso nel rispetto delle istituzioni. A Romano sentite condoglianze e un caro abbraccio», ha scritto su Twitter il deputato del Partito democratico, Lorenzo Guerini.

«Un abbraccio affettuoso a Romano e alla famiglia per la perdita di Vittorio Prodi, già presidente della Provincia di Bologna e europarlamentare: ne ricorderemo la bontà d'animo, la passione civile, la tensione morale. E il sorriso aperto e sempre accogliente», ha detto invece Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera.

«Esprimiamo le più sincere condoglianze e vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia, in questo momento di dolore, per la scomparsa del fratello Vittorio», si legge invece in una nota dei vice capigruppo della Lega al Senato Mara Bizzotto e Nino Germanà.

