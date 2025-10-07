Voci dalla Flotilla 2: «Ci inseguono droni e caccia»

true false

C’è un’Italia che naviga controvento. Partita da Otranto il 30 settembre 2025, la Conscience è la nave ammiraglia della missione congiunta Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza: a bordo, un centinaio di persone tra medici e giornalisti diretti verso la Striscia per forzare l’assedio imposto da Israele dopo i recente tentativo della Global Sumud Flotilla. Attorno, altre otto barche a vela compongono la flotta civile che avanza nel Mediterraneo orientale, dove il confine tra legal