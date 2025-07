Inaugurata la prima rotta aerea tra la capitale russa e quella della Corea del Nord: un passo avanti importante nelle relazioni tra i due paesi. In ballo non c’è solo (l’improbabile) turismo nordcoreano, ma il patto militare tra Putin e Kim Jong-un, all’insegna delle decine di migliaia di soldati nordcoreani spediti a morire in Ucraina

Circa 570 dollari, 45 mila rubli, è il prezzo del primo volo diretto Mosca–Pyongyang, decollato domenica 28 luglio dall’aeroporto di Sheremetyevo, segnando l’apertura ufficiale della rotta aerea tra le capitali di Russia e Corea del Nord.

Operato dalla compagnia Nordwind Airlines, il volo è atterrato nella capitale nordcoreana dopo circa otto ore. Il collegamento sarà, per ora, mensile: il volo di ritorno da Pyongyang a Mosca è previsto il martedì successivo. «Questo è un evento storico, che rafforza i legami tra le nostre nazioni», ha dichiarato all’Afp un dipendente della compagnia aerea.

Una rotta diplomatica

«Per la prima volta in oltre 70 anni di relazioni diplomatiche, stiamo lanciando voli diretti tra le capitali dei nostri paesi», ha annunciato Vladimir Poteshkin, viceministro dei trasporti russo, attraverso il canale Telegram ufficiale del ministero. La dichiarazione sottolinea il valore politico di un’iniziativa che va ben oltre il semplice trasporto aereo: il volo rappresenta un nuovo tassello nel consolidamento delle relazioni tra Mosca e Pyongyang in un momento in cui entrambe le nazioni sono sottoposte a pesanti sanzioni internazionali.

Nordwind Airlines, prima della guerra in Ucraina, operava voli charter verso destinazioni turistiche europee. Dopo l’embargo dell’Unione europea sui voli russi, la compagnia ha spostato il proprio raggio d’azione verso destinazioni alternative, rafforzando in particolare i collegamenti con paesi considerati “amici” dal Cremlino.

Un patto militare

Nel giugno 2024, Russia e Corea del Nord hanno firmato un patto di partenariato strategico e mutua difesa, entrato in vigore a dicembre dello stesso anno. L’accordo impegna entrambi i paesi a fornire assistenza militare reciproca “senza indugio” in caso di attacco.

Le conseguenze pratiche di questo avvicinamento sono emerse con chiarezza nei mesi successivi. Secondo fonti sudcoreane e statunitensi, Pyongyang ha inviato migliaia di soldati a supporto delle operazioni russe in Ucraina. A partire dall’autunno 2024, si stima che circa 10mila -15mila militari nordcoreani, in gran parte appartenenti a unità d’élite come lo “Storm Corps”, siano stati dispiegati nella regione di Kursk, nei pressi del confine ucraino. Ulteriori 3.000 militari sarebbero stati inviate tra gennaio e febbraio 2025.

Oltre al supporto umano, la Corea del Nord ha fornito a Mosca una quantità significativa di munizioni, sistemi di artiglieria (fino a 240 mm), missili e razzi. Le autorità americane stimano che in alcuni settori del fronte ucraino fino al 50 per cento delle munizioni impiegate dall’esercito russo provengano da Pyongyang.

I voli diretti arrivano mentre la Corea del Nord tenta di rilanciare il settore turistico interno, severamente limitato dalle chiusure imposte durante la pandemia di Covid-19. Il turismo internazionale rimane ufficialmente chiuso, ma ai cittadini russi è stato recentemente permesso di visitare alcune aree del paese attraverso tour organizzati. In aprile si è anche tenuta una maratona internazionale a Pyongyang, con la partecipazione di alcuni corridori stranieri: un evento che ha rappresentato un raro spiraglio di apertura verso l’esterno.

Il resort di Wonsan Kalma

Nel giugno 2025, Kim Jong-un ha presentato al mondo un nuovo resort balneare nella zona costiera di Wonsan Kalma, sulla costa est del paese. Durante la cerimonia inaugurale, il leader nordcoreano — affiancato dalla figlia — ha descritto il progetto come una delle «grandiose imprese» dell’anno, simbolo di orgoglio nazionale e rinnovamento economico. Le autorità nordcoreane sperano che la nuova struttura possa attrarre almeno 20 mila visitatori all’anno.

Sebbene il turismo di massa resti improbabile, il resort rappresenta uno strumento di propaganda interna ed esterna: un tentativo di mostrare una Corea del Nord moderna, dinamica e autonoma, capace di investire in infrastrutture nonostante le sanzioni e l’isolamento.

In questo contesto, il collegamento aereo tra Mosca e Pyongyang non è un’iniziativa commerciale, ma un chiaro messaggio politico. Nel contesto di un nuovo disordine globale, la collaborazione fra due regimi isolati ma compatibili si rafforza su molteplici piani: militare, energetico, tecnologico e ora anche simbolico. Ogni volo diretto, ogni stretta di mano, ogni accordo militare segnano un passo nella direzione di un nuovo equilibrio multipolare che passa anche da aeroporti come Sheremetyevo e dalle coste silenziose di Wonsan.

