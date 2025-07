Ursula uguale controllo. Così ripetono incessantemente le gole profonde brussellesi. Non a caso uno dei piatti preferiti della presidente della Commissione Ue è l’insalata scondita, aggiungono i maliziosi: sì, un’immagine quanto mai emblematica per questa Europa. Detto in altre parole, controllo (alimentare, nel caso dell’insalata) come strumento di governo, ma di scarsa sostanza.

Eppure von der Leyen è una strana combinazione di cosmopolitismo e contraddizioni: parla più o meno bene quattro o cinque lingue, ha sette figli, ha studiato medicina (è specializzata in ginecologia), ma la sua prima esperienza universitaria è l’archeologia, non beve, mangia in maniera misuratissima (tutto il contrario del suo predecessore Jean-Claude Juncker).

Dal dodicesimo piano di Palazzo Berlaymont – dove ha fatto trasformare il suo ufficio in un piccolo appartamento, nel quale vive nei giorni feriali in maniera decisamente spartana – governa la Commissione centralizzando tutti i processi decisionali: etica professionale di matrice protestante, secondo qualcuno ravvisabile finanche nella sua pettinatura vagamente aliena, comunque rigida. Algida, precisano.

La sua passione sono i cavalli: le cavalcate nella fattoria di famiglia a Burgdorf-Beinhorn, in Bassa Sassonia, sono state ampiamente documentate sui rotocalchi di tutto il continente.

Senza telefono

La domanda che oggi tutti si pongono è, mutatis mutandis, lo speculare opposto di quella che ci si poneva finché dalla cancelleria tedesca governava i destini europei l’immarcescibile Angela Merkel: parafrasando Henry Kissinger, quale è il numero da chiamare quando si vuole parlare con l’Europa? Fino a pochi anni fa era sicuramente quello di Merkel, oggi sicuramente non è quello di Ursula von der Leyen.

Che pure è, in un certo senso, una sua creatura: unica delle “delfine” politiche di Frau Merkel ad essere sopravvissute politicamente a colei che fu la “donna più potente del mondo” (come decretò molti anni fa la rivista Forbes), fu Ursula a prevalere nella competizione per l’elezione, oramai ere geologiche addietro (era il 2019), a numero uno della Commissione Ue, proprio grazie a un capolavoro politico della cancelliera e l’astuta complicità di Emmanuel Macron.

«La mia sarà una Commissione geopolitica», disse lei. In questo è stata accontentata. «Era una donna potentissima, allora», sospirano gli espertissimi di cose brussellesi. Come dire: oggi non lo è. A giudicare dai giudizi che arrivano dalle capitali d’Europa, l’accordo dei dazi con l’America di Donald Trump potrebbe rivelarsi la sua più grave sconfitta, per quanto rimanga da chiedersi se vi fosse un’alternativa: non a caso il premier francese François Bayrou ha parlato di un «giorno buio» per il Vecchio Continente, costretto a «sottomettersi» ai ricatti del tycoon statunitense.

E questo proprio quando, almeno dalla rielezione di Trump in poi, a centinaia si sono levati gli appelli a reclamare uno scatto d’orgoglio europeo, la necessità di unire le voci dei Ventisette per farne una sola, alta e inevitabile su scala globale. Da lì la l’operazione vonderleyeniana del “ReArm Eu” – l’immenso progetto di riarmo teoricamente gonfio di centinaia di miliardi di euro – da lì il tentativo di parlare da pari a pari con la Cina, da lì la resilienza nella linea di sostegno senza se e senza ma all’Ucraina.

E invece l’Europa appare oggi sempre più divisa, sempre più fragile e vulnerabile, e non pochi osservatori classificano come altissimo il rischio che il patto dei dazi possa rivelarsi devastante per la tenuta dell’Unione. Ancora una volta sono le immagini a parlare: von der Leyen che accorre al resort golfistico del tycoon per farsi concedere dazi al 15 per cento invece che al minacciato 30 per cento, giustapposta a Merkel che si protende sopra Trump con tutti gli altri capi di Stato e di governo alle sue spalle, praticamente a simboleggiare l’unità del mondo civilizzato da una parte e l’isolamento del tycoon dall’altra. Era il G7 del 2018, Merkel “era” l’Europa, difficile sostenere che von der Leyen oggi “sia” l’Europa.

Eppure fu proprio la cancelliera venuta dall’est a lanciarla nella trincea frontale della politica. Lei, che aveva alle spalle appena due anni nel parlamento regionale della Bassa Sassonia, si ritrovò catapultata nel 2003 nel governo federale come ministra alla Famiglia, un’ascesa che le farà approdare anche al dicastero del Lavoro e infine alla Difesa.

Sempre al fianco di Merkel, senza tentennamenti: anche quando, nel 2015, buona parte della Cdu – il partito cristiano-democratico di cui ambedue fanno parte e che percepiva ambedue, in qualche modo, come corpo estraneo – si esprimeva con asprezza verso la propria cancelliera a causa del “Wir schaffen das” (“noi ce la facciamo”), ossia la politica delle porte aperte della Germania merkeliana nei confronti dei migranti, all’epoca oltre un milione, che si riversarono sul paese.

Identico l’appoggio sulla crisi ucraina, che manifesta la sua prima grande svolta nel 2014, con l’annessione della Crimea, che comportò un passaggio cruciale nei rapporti con la Russia, ossia l’inizio del grande processo di straniamento nei confronti di Vladimir Putin.

Una lunga cavalcata, quella accanto ad Angela, per quanto anche l’esperienza di Ursula da ministra non sia esente da momenti imbarazzanti: come quando, da responsabile alla Difesa, fu costretta a scusarsi con i generali della Bundeswehr dopo le critiche rivolte agli ufficiali per non aver saputo gestire lo scandalo delle infiltrazioni neonaziste. Ursula attaccando i generali aveva pensato di allontanare da sé il fardello della responsabilità: un errore di valutazione che, forse, le costò il posto di delfina merkeliana.

Nondimeno, al netto della sua fedeltà alla “ragazza dell’est”, le parabole delle due donne del potere europeo non coincidono quasi in niente. Ovvio che non sia solo colpa di Ursula: c’è la guerra d’invasione russa in Ucraina («una minaccia esistenziale per l’Europa», scrive la Zeit proprio in un editoriale dedicato a von der Leyen), c’è stato il Covid durante il primo mandato, ci sono le potentissime forze centrifughe dentro lo stesso Parlamento europeo, quelle sovraniste e di ultradestra con le quali segmenti importanti della stessa Cdu e del Ppe continuano a flirtare in una spirale d’attrazione che resiste persino ai comandamenti strategici degli stessi partiti cristiano-democratici che battendosi il petto escludono ogni possibile collaborazione con AfD, Conservatori europei, Patrioti e affini. E soprattutto, da quest’anno, c’è il rinnovato furore della presidenza Trump II, mai così feroce, aggressivo, imprevedibile, ossessivo e vendicativo.

Sì, certo, sono fenomeni globali. Ma il governo di Ursula stenta sempre di più a trovare il suo centro. Nel suo primo mandato il progetto cruciale, l’operazione del cuore, doveva essere il Green deal con il suo pacchettone di oltre 140 disegni di legge e revisioni, che è stato abbattuto pezzo per pezzo dai veti incrociati interni al Ppe, dalle lobby agroalimentari, dalle istanze dei conservatori estremi, dalla litigiosità degli altri partiti europei, dalle crisi globali che di volta in volta sono assurte a priorità (a cominciare dall’invasività putiniana: a Bruxelles giurano che davvero ci sarebbe Mosca dietro la mozione di sfiducia anti-Ursula).

Poi c’è la non-strategia nei confronti di Trump: concessioni accompagnate a flebili minacce, la Realpolitik estrema che sembra non comprendere la natura perennemente provocatoria, dilatoria, prevaricatrice e confusamente imperiale del tycoon.

Nobile pedigree

In un certo senso, von der Leyen ha una biografia perfetta per una persona che incarni il potere ai massimi livelli, con tanto di pedigree politico internazionale: nata Albrecht, suo padre Ernst fu a lungo riverito presidente della Bassa Sassonia.

Lei, nata a Ixelles, in Belgio, nel 1958, e cresciuta a Bruxelles, studiò prima archeologia, poi medicina. Per un certo periodo frequentò la London School of Economics, ma sotto lo pseudonimo di Rose Ladson: questo perché gli inquirenti tedeschi ritennero che la potente famiglia Albrecht potesse essere minacciata dai terroristi della Rote Armee Fraktion, che a quel tempo (fine anni Settanta) poteva contare su notevoli numeri di simpatizzanti negli ambienti universitari.

Tra il 1992 e il 1996 Ursula visse in California, dato che il marito - il medico Heiko von der Leyen, di discendenze aristocratiche – aveva avuto un incarico all’università di Stanford: fu allora – così ebbe a dire a chi le chiedeva dei suoi sette figli – che la signora von der Leyen comprese che «i bambini e l’attività professionale sono ambedue benvenuti e accettati».

Oggi, tra i dazi Usa, qualche scandaletto da cui esce sempre intonsa nonostante le opacità (tipo gli Sms miracolosamente scomparsi nel Pfizergate) e una mozione di sfiducia su cui ha avuto la meglio più per l’intreccio delle diverse convenienze che per forza intrinseca, a Ursula von der Leyen non rimane che muoversi con estrema cautela tra le macerie delle ambizioni europee.

Non basta il controllo di stampo protestante: forse è la maledizione del “sei quel che mangi”, ma molti continuano a sperare che non sia l’insalata scondita l’ultimo simbolo d’Europa.

