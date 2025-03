Per gli stati membri sono previsti 150 miliardi di euro di prestiti per aumentare gli investimenti dell’industria miliare. La presidente: «Siamo in un'epoca di riarmo e l'Europa è pronta a incrementare la sua spesa per la difesa, sia per sostenere l'Ucraina sia per affrontare le difficoltà a lungo termine e prendersi più responsabilità per la propria sicurezza». Trump interrompe gli aiuti militari a Kiev

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il piano “Rearm Europe” per aumentare le spese militari dei paesi membri. «Siamo in un'epoca di riarmo e l'Europa è pronta a incrementare la sua spesa per la difesa, sia per sostenere l'Ucraina sia per affrontare le difficoltà a lungo termine e prendersi più responsabilità per la propria sicurezza», ha detto von der Leyen. «Per questo ho scritto una lettera ai leader in cui ho parlato del piano di riarmo europeo: è una serie di proposte che si concentra su come si possano incrementare le spese sulla difesa in maniera veloce e significativa, ora ma anche in un periodo più lungo», ha aggiunto.

«Se gli stati membri aumentassero la loro spesa per la difesa dell'1,5 per cento del Pil in media, ciò potrebbe creare uno spazio fiscale di circa 650 miliardi di euro in un periodo di quattro anni». E poi l'Ue «fornirà 150 miliardi di euro di prestiti agli stati membri per investimenti nella difesa» per un totale di 800 miliardi.

Il piano è diviso in cinque punti e prevede, tra le altre cose, l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità per permettere agli stati di sforare il tetto del 3 per cento del deficit ma solo per le spese militari.

Von der Leyen ha presentato il suo progetto poche ore dopo in cui negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump, ha deciso di sospendere gli aiuti militari verso l’Ucraina.

«Il presidente Trump ha detto chiaramente di essere concentrato sulla pace. Abbiamo bisogno che anche i nostri partner si impegnino per raggiungere questo obiettivo. Stiamo sospendendo e rivedendo i nostri aiuti per assicurarci che contribuiscano a una soluzione», ha detto un funzionario della Casa Bianca, parlando in anonimato ai media americani.

«È una pausa», spiega una fonte interna all’amministrazione a Fox News – se il presidente ucraino «mostrerà uno sforzo sincero nel partecipare ai negoziati di pace», scrive invece il Washington Post.

Primo ministro ucraino: "Al momento non risulta interruzione degli aiuti USA" La TV di Stato ucraina, Suspline, riporta una dichiarazione del primo ministro Shmyhal secondo cui gli aiuti americani non sarebbero ancora stati interrotti. "Secondo il Ministro della Difesa" ha detto Shmyhal "gli aiuti dagli Stati Uniti continuano. Gli aiuti che venivano distribuiti in pacchetti sotto la precedente amministrazione stavano arrivando in Ucraina e, fino a ieri sera, non abbiamo informazioni sulla sospensione. Tutti i pacchetti stavano andando. Fino a questa mattina, non c'erano informazioni sui cambiamenti da parte del Ministro della Difesa." Kiev: "Dialoghiamo con partner UE per la sostituzione degli aiuti USA" Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha dichiarato che l'Ucraina sta dialogando in queste ore con i partner europei la possibilità di sostituire gli aiuti militari americani. "Tuttavia non ignoriamo la possibilità di negoziati con i nostri partner americani" ha aggiunto, sottolineando: "Non dimentichiamo che l'Ucraina ha già avuto esperienze di sospensioni a lungo termine dei programmi di sostegno militare degli Stati Uniti e sa come adattarsi a tali situazioni". Annalena Baerbock (Germania): "Piano von der Leyen salto di qualità per rafforzare la nostra difesa" La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha espresso soddisfazione su X per il piano di riarmo europeo: "Per raggiungere la pace attraverso la forza, due cose sono ora essenziali: aiuti supplementari, militari e finanziari" ha twittato "le proposte di von der Leyen rappresentano un primo passo importante e un salto di qualità per rafforzare la nostra difesa" La Lega in Ue: "Preoccupante escalation militare da von der Leyen" È "preoccupante la deriva bellicista intrapresa dall'Unione europea", mentre gli Stati Uniti del presidente Donald Trump "lavorano per la pace e parlano di fine del conflitto in Ucraina" l'Ue "corre al riarmo e parla di soldati al fronte". Lo riferisce in una nota la rappresentanza della Lega al Parlamento europeo. "Investire nella difesa è importante, ma è prerogativa dei singoli paesi, non della Commissione europea: allarmante anche che Ursula von der Leyen proponga di investire in armamenti sottraendo risorse ai fondi di coesione, che sarebbero in realtà destinati a promuovere sviluppo economico e sociale degli Stati membri", si legge. "L'Ue non riesce a reperire fondi per le altre priorità, ma trova 800 miliardi per il riarmo?", si domanda la rappresentanza della Lega. "Una escalation militare inquietante, che non è per nulla proporzionale agli sforzi effettuati da Bruxelles, negli ultimi tre anni, per fare sì che la diplomazia si sostituisca ai fucili e alle bombe: se qualcuno in Europa vuole la terza guerra mondiale, non lo fa a nostro nome", conclude la nota. Cremlino: "Interruzione armi a Kiev è il miglior contributo per la pace" L'interruzione degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina sarebbe il miglior contributo alla pace. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, nel corso di una conferenza stampa. "Il fatto che gli Stati Uniti siano stati finora il principale fornitore di questa guerra è evidente. Se gli Stati Uniti smetteranno di essere un fornitore militare dell'Ucraina o sospenderanno queste forniture, sarà probabilmente il miglior contributo alla pace", ha dichiarato Peskov ai giornalisti. Il portavoce della Casa Bianca: "Americani stanchi di pagare il conto della guerra in Ucraina" "Gli Stati Uniti e il popolo americano sono stanchi di pagare il conto per questa guerra. Il presidente Trump vuole negoziare un accordo. E, sfortunatamente, sembra che il presidente Zelenskyy non sia ancora disposto a farlo", ha affermato in un'intervista con Fox News il portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Ucraina: deputato Venislavsky, sicurezza per sei mesi senza aiuti militari Usa L'Ucraina ha un margine di sicurezza di circa sei mesi senza gli aiuti militari statunitensi, lo ha detto Fedor Venislavsky, deputato e membro del Comitato di difesa della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino. "Penso che l'Ucraina abbia sicuramente un margine di sicurezza per circa sei mesi anche senza l'assistenza sistemica degli Stati Uniti, ma sarà, ovviamente, molto più difficile. Per questo motivo tutti stanno lavorando per valutare le opzioni per compensare la quantità e la qualità delle armi che gli Stati Uniti potrebbero smettere di fornirci o che hanno già smesso di fornirci" ha detto Venislavsky. Il deputato ha aggiunto che il complesso militare-industriale dell'Ucraina ha acquisito una capacità sufficiente in tre anni ed ''è in grado di livellare significativamente le minacce e i rischi". La delegazione Ue del M5s: "Il piano è una follia bellicista" "Ursula von der Leyen ha superato ogni limite. L'Unione europea è nata per mettere fine alle guerre nel Continente, non per riarmare gli Stati membri e sfidare sul campo di battaglia le altre potenze nucleari. Gli Eurobond di guerra e tutto il piano di 800 miliardi per riarmare l'Europa rappresentano il culmine di una follia bellicista alla quale tutti i cittadini europei devono opporsi. Scenderemo in piazza il 5 aprile anche per dire no a questa deriva pericolosa. Vogliamo la pace, non una infinita guerra", così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Cosa prevede il piano sul riarmo di von der Leyen La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il piano Rearm Europe che sarà discusso durante il vertice europeo di giovedì 6 marzo. Il piano punto per punto:

​​​​​​ ​​​​​​Attivare una clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità che permette agli stati di investire nel settore della difesa sforando il tetto del 3 per cento del deficit

Nuovo strumento volto a fornire agli Stati membri prestiti fino a 150 miliardi di euro da investire nella difesa

Flessibilità nel bilancio europeo per permettere agli Stati che lo vorranno usare programmi di politica di Coesione per aumentare la spesa della difesa

Mobilitare il capitale privato accelerando l'Unione del risparmio e degli investimenti

Mobilitazione della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a sostegno del piano di riarmo

