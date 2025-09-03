Alla presenza di Putin e Kim Jong-un, il leader cinese ha sfoggiato il suo arsenale militare. «L’umanità si trova nuovamente di fronte a una scelta tra pace e guerra, dialogo e scontro, risultati vantaggiosi per tutti o giochi a somma zero», ha detto il segretario generale del partito comunista. Trump: «Cospirate contro gli Stati Uniti»
Xi Jinping evoca la guerra, a Pechino sfilano le atomiche
03 settembre 2025 • 15:00
