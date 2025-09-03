Alla presenza di Putin e Kim Jong-un, il leader cinese ha sfoggiato il suo arsenale militare. «L’umanità si trova nuovamente di fronte a una scelta tra pace e guerra, dialogo e scontro, risultati vantaggiosi per tutti o giochi a somma zero», ha detto il segretario generale del partito comunista. Trump: «Cospirate contro gli Stati Uniti»

Vladimir Putin e Kim Jong-un accanto a Xi Jinping sul palco di piazza Tiananmen, mentre davanti ai tre presidenti scorre un fiume in piena di armamenti: non copie cinesi di modelli russi, come fino a qualche anno fa, ma gli ultimi gioielli del complesso militare-industriale della seconda economia del pianeta.

Sarà anche vero che - come ripetono nei consessi internazionali - i leader di Pechino rifiutano la politica dei blocchi e vogliono la pace, tuttavia è evidente che si stanno preparando al peggio.

E Xi, aprendo la gigantesca parata della Giornata della vittoria, è stato quanto mai esplicito. «L’umanità si trova nuovamente di fronte a una scelta tra pace e guerra, dialogo e scontro, risultati vantaggiosi per tutti o giochi a somma zero», ha sostenuto il segretario generale del partito comunista.

Per poi chiarire che «il popolo cinese si schiererà fermamente dalla parte giusta della storia e del progresso umano, aderirà al percorso dello sviluppo pacifico e unirà le proprie forze con il resto del mondo per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità».

La pompa e la simbologia che hanno caratterizzato la manifestazione con la quale la Cina ha celebrato ottant’anni dalla liberazione dall’occupazione nipponica hanno mandato all’Occidente, Stati Uniti in primis, un messaggio di deterrenza e unità.

Da un lato, nella “Nuova era” di Xi la Cina è pronta a difendere le sue rivendicazioni in Asia, a cominciare da Taiwan; dall’altro, Russia, Corea del Nord e Cina sapranno a far valere assieme le rivendicazioni di ognuno, ovvero la crociata anti-Nato di Mosca, l’uscita dall’isolamento di Pyongyang e la “riunificazione” dell’isola che Pechino considera una sua provincia.

Questione nucleare

Dopo aver pronunciato il suo breve discorso, a bordo della sua Hongqi (Bandiera rossa) decappottabile, imperturbabile e imperscrutabile Xi ha passato in rassegna le truppe.

Per la prima volta Pechino ha fatto sfilare i DF-61, i missili balistici intercontinentali made in China più avanzati e distruttivi, in grado di scaricare testate atomiche multiple da oltre 650 chilotoni a più di 15.000 chilometri di distanza, per la tv di stato un «asso strategico per salvaguardare la sovranità e difendere la dignità nazionale».

La quantità di altri nuovi vettori atomici svelati ieri non può essere casuale. Negli ultimi giorni, Putin ha proposto un nuovo accordo che subentri allo Start (in scadenza a febbraio), subordinandolo a un’intesa più ampia con gli Usa. Pechino invece ha risposto a Washington che una riduzione delle sue armi nucleari sarebbe «irragionevole e irrealistica», perché ne ha molte di meno di Russia e Usa.

A Tiananmen si sono visti inoltre droni sottomarini extra-large per prevenire sabotaggi come quello al gasdotto Nord Stream nel Baltico, i nuovi bombardieri strategici H6-J, gli ultimi caccia, i J-20S, e missili da crociera ipersonici a lungo raggio CJ-1000.

L’imponenza della parata ha colpito Donald Trump, che l’ha commentata in diretta via Truth. «Vi prego di porgere i miei più calorosi saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d’America», ha ironizzato.

«La grande domanda a cui bisogna rispondere è se il presidente Xi della Cina menzionerà il massiccio sostegno e il “sangue” che gli Stati Uniti d’America hanno offerto alla Cina per aiutarla a conquistare la sua libertà da un invasore molto ostile», ha aggiunto Trump.

Battaglia per la storia

Pur senza citare esplicitamente il Giappone alleato, il presidente Usa ha colto il senso dell’iniziativa di Xi (e di Putin), che è quello di reclamare un ruolo da grandi potenze globali al pari degli Usa, anche in virtù del contributo di sangue dato dalla Cina (35 milioni di morti) e dall’Unione Sovietica (oltre 20 milioni) alla sconfitta del nazifascismo.

Una storia quasi ignorata in Occidente, che in Cina invece è oggetto di culto, con tanto di musei ad hoc visitati da milioni di persone tutti i fine settimana, e una produzione continua di film, documentari e serie tv sulla resistenza anti-nipponica.

Ultimamente il governo ha mobilitato gli accademici contro il “nichilismo storico”, che invocano una memoria condivisa «vera, giusta e pluralista». Secondo gli studiosi cinesi il contributo dell’Occidente è stato sopravvalutato, mentre è stato dato poco spazio a quello dell’Oriente.

Come che sia, in questi giorni Dead to Rights, film cinese sul massacro di Nanchino, viene proiettato nelle sale di mezzo mondo, da New York a Budapest, passando per Sydney.

I cinesi hanno potuto seguire in diretta sui social alla Giornata della vittoria, allestita come un enorme set cinematografico, con centinaia di telecamere che hanno ripreso caccia ed elicotteri in volo sulla Città proibita, e un’infinità di marce militari a fare da sottofondo alle spettacolari immagini.

E qui sta la terza chiave di lettura (oltre a quelle sulla deterrenza e sul revisionismo storico) dell’evento di ieri. L’ultima parata a Tiananmen per la Giornata della vittoria risale al 2015.

Dieci anni dopo, Xi Jinping ha potuto mostrare al partito, all’esercito e all’intero paese i risultati spettacolari delle forze armate che ha rivoltato come un calzino con la sua riforma a base di anticorruzione, ammodernamento e riorganizzazione. Forse ad aver fatto di meglio è stata solo l’aviazione statunitense, che si è fatta grande nello sforzo della Seconda guerra mondiale, come raccontato da John Steinbeck nel reportage di propaganda Bombs Away: The Story of a Bomber Team.

