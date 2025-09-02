Dal palco offertogli dall’amico Jinping a Pechino, il presidente russo offre una serie di dichiarazioni sorprendenti: «Ci sono opzioni per garantire la sicurezza in caso di fine del conflitto». E «non ci siamo mai opposti a Kiev nell’Ue». Dopodiché, Cina e Russia hanno sottoscritto un accordo per un mega-gasdotto: una colossale fornitura destinata ad alterare gli equilibri energetici globali. È arrivato sul suo treno corazzato anche Kim Jong-un, che parteciperà alla grande parata militare del dragone
La “via cinese” alla pace. Putin: «Garanzie per Kiev quando finirà la guerra»
02 settembre 2025 • 19:58
