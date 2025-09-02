Dal palco offertogli dall’amico Jinping a Pechino, il presidente russo offre una serie di dichiarazioni sorprendenti: «Ci sono opzioni per garantire la sicurezza in caso di fine del conflitto». E «non ci siamo mai opposti a Kiev nell’Ue». Dopodiché, Cina e Russia hanno sottoscritto un accordo per un mega-gasdotto: una colossale fornitura destinata ad alterare gli equilibri energetici globali. È arrivato sul suo treno corazzato anche Kim Jong-un, che parteciperà alla grande parata militare del dragone

Interrogata su quante volte Xi Jinping e Vladimir Putin si sono incontrati da quando entrambi – sono ormai trascorsi 13 anni – sono al potere, l’intelligenza artificiale risponde genericamente «oltre 40». Secondo il conteggio di chi scrive sono 48, e il faccia a faccia di ieri a Pechino è stato tra i più significativi, perché arrivato nel momento in cui entrambe le potenze nucleari confinanti sono sotto pressione da parte degli Stati Uniti. Infatti la Cina deve fronteggiare il contenimento economico di Washington, che (mentre proseguono i negoziati bilaterali sul commercio) dal mese prossimo tasserà le navi che attraccano nei porti degli States «collegate alla Cina», che domina l’industria globale marittima; mentre Donald Trump ha minacciato di colpire con nuove sanzioni la Russia, se il Cremlino non accetterà di negoziare con l’Ucraina.

Kim blindato

Ieri sera, a bordo del suo treno corazzato, è arrivato a Pechino anche Kim Jong-un. La sua Corea del Nord è il paese che più attivamente appoggia l’occupazione dell’Ucraina da parte della Russia, avendo fornito a quest’ultima munizioni e soldati. Kim presenzierà oggi alla parata della Giornata della vittoria con la quale in piazza Tiananmen sarà celebrata la liberazione dall’occupazione giapponese al termine della Seconda guerra mondiale. La presenza di Kim e Putin assieme a Xi servirà a trasmettere all’estero un’immagine di “unità”, a sostegno soprattutto delle rivendicazioni della Cina nei “suoi” mari e a Taiwan. Suscitando grande irritazione a Bruxelles, a Pechino è arrivato anche il premier slovacco Roberto Fico, unico leader di un paese dell’Unione europea ad assistere alla sfilata di Tiananmen, durante la quale l’Esercito popolare di liberazione sfoggerà gli ultimi prodotti del complesso militare-industriale della Cina.

È proprio durante la conferenza stampa con Fico che Putin ha dichiarato che Mosca non si è mai opposta alla possibile adesione dell’Ucraina all’Unione europea, e respinto le voci secondo cui la Russia starebbe pianificando un attacco all’Europa. Il presidente russo ha inoltre ribadito che l’adesione dell’Ucraina alla Nato era e resta inaccettabile per Mosca. Non solo. «Ci sono opzioni per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di fine del conflitto», ha detto il capo del Cremlino durante un l’incontro con Fico, stando a quanto riporta l’agenzia Interfax. «Questo è stato anche oggetto della nostra discussione ad Anchorage con Donald Trump, e mi sembra che qui ci sia la possibilità di trovare un consenso». A proposito dell’Ucraina, da Pechino ieri è trapelata solo la dichiarazione del ministero degli Esteri, secondo cui la Cina è pronta «in conformità con i desideri delle parti interessate, a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella ricerca di una soluzione politica alla crisi», mentre non si sarebbe parlato, nel bilaterale Xi-Putin, di forze di peacekeeping cinese sul terreno.

La delegazione al seguito di Putin, ricevuta prima nella Grande sala del popolo e poi, per un banchetto, a Zhongnanhai – l’ex giardino imperiale che ospita la leadership del partito comunista – era adeguata all’occasione: oltre al ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, c’erano tutti quelli che si occupano di energia ed economia, più Alexey Miller e Igor Sechin, presidenti rispettivamente dei colossi statali Gazprom (gas) e Rosneft (petrolio). Dunque anzitutto business, con l’accordo siglato per la costruzione di “Power of Siberia 2”, il gasdotto che – a partire dal 2030, per un trentennio – trasporterà ogni anno 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina (attraverso la Mongolia), contribuendo ad accentuare la dipendenza economica della Russia dal potente vicino, che acquisterà l’energia a un prezzo più basso di quello che Mosca incassava dai paesi dell’Unione europea prima che entrassero in vigore le sanzioni. Ma si tratta soprattutto di una colossale fornitura destinata ad alterare gli equilibri energetici globali, perché la nuova infrastruttura toglierà 50 miliardi di metri cubi di domanda asiatica ai fornitori statunitensi, australiani e qatarioti.

Power of Siberia

Gazprom fornisce alla Cina gas naturale già dal 2019, attraverso Power of Siberia, che quest’anno ne dovrebbe trasportare di 38 miliardi di metri cubi. Nel 2022, la Cina ha inoltre concordato l’acquisto di fino a 10 miliardi di metri cubi entro il 2026-2027, tramite un gasdotto proveniente dall’isola di Sakhalin. Ciononostante, le esportazioni verso la Cina rappresentano ancora una piccola porzione rispetto al record di 177 miliardi di metri cubi che la Russia ha fornito annualmente all’Europa nel biennio 2018-2019.

Con Putin Xi ha lodato la quasi-alleanza tra Cina e Russia come un «modello» di collaborazione tra Stati, riproposto la sua Iniziativa di governance globale (Ggi) incentrata sul principio di “sovranità” senza se e senza ma, a sostegno del governo ad infinitum del partito comunista, e proposto che Pechino e Mosca continuino a rafforzare le loro relazioni (dal 15 settembre i russi potranno soggiornare in Cina fino a 30 giorni senza visto) nell’ambito dei forum multilaterali a guida sino-russa: i Brics, la Shanghai Cooperation Organization e la Belt and Road Initiative.

Se non un “modello”, la cooperazione Cina-Russia in ambito bilaterale e multilaterale si è comunque rivelata finora vincente. Mentre infatti con i dazi contro tutti, le bombe sull’Iran e le offese dirette a leader anche di paesi amici, Trump ha diffuso caos ed è quasi riuscito a disfare (vedi l’umiliazione di Narendra Modi, premier dell’India partner nella partnership quadrilaterale di difesa “Quad”) la rete di alleanze anti Cina che il suo predecessore, Joe Biden, aveva provato a irrobustire, Xi e Putin sono indubbiamente riusciti a dare slancio ai Brics, alla Sco e alla Bri. Merito soprattutto dell’appeal economico-commerciale della Cina, e del suo messaggio che seduce il Sud globale, promuovendo la lotta al protezionismo dei paesi ricchi, la difesa intransigente della sovranità e il rifiuto della doppia morale, a partire dal contrasto al “terrorismo”.

