TikTok in cambio di Taiwan, Trump e Xi preparano il summit e la divisione del mondo

L’accordo sulla vendita di TikTok e uno stop alla vendita di armi a Taiwan hanno spianato la strada per il primo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump da quando quest’ultimo è tornato alla Casa Bianca. Ieri Xi e Trump, che l’ultima volta si erano sentiti il 6 giugno, ne hanno discusso al telefono, formalizzando parte degli accordi preparati nelle maratone negoziali degli ultimi mesi tra i rispettivi team che si sono incontrati già quattro volte per preparare un possibile accordo tra i due paesi