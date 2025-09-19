Il colloquio

TikTok in cambio di Taiwan, Trump e Xi preparano il summit e la divisione del mondo

Michelangelo Cocco
19 settembre 2025 • 20:09

La telefonata tra i due presidenti ufficializza la vendita della branca americana del social agli Usa mentre Tariff Man blocca una fornitura militare a Taipei. A entrambi i leader servono risultati da portare in patria

L’accordo sulla vendita di TikTok e uno stop alla vendita di armi a Taiwan hanno spianato la strada per il primo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump da quando quest’ultimo è tornato alla Casa Bianca. Ieri Xi e Trump, che l’ultima volta si erano sentiti il 6 giugno, ne hanno discusso al telefono, formalizzando parte degli accordi preparati nelle maratone negoziali degli ultimi mesi tra i rispettivi team che si sono incontrati già quattro volte per preparare un possibile accordo tra i due paesi

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.