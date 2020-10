YouTube ha annunciato che proibirà la promozione di contenuti dei seguaci di QAnon sul proprio sito, perché veicolano messaggi di odio. Negli ultimi giorni, altre piattaforme social come Facebook e Pinterest hanno imposto restrizioni molto simili.

Che cos’è QAnon

Gli aderenti alle teorie di QAnon credono nell’esistenza di un complotto internazionale per defenestrare il presidente americano Donald Trump. Secondo i QAnonisti, Trump starebbe combattendo una battaglia contro un gruppo internazionale di pedofili e satanisti.

La storia di QAnon nasce nel 2017 quando sulla piattaforma per la condivisione di immagini anonime 4chan era apparso un messaggio di un utente firmato “Q”. Sosteneva di essere un importante funzionario vicino a Trump. Da allora “Q” ha continuato a lanciare i suo messaggi criptici interpretati dai suo seguaci come indicazioni su come muoversi per supportare le azioni del presidente americano.

© Riproduzione riservata