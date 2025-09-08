Dopo il nuovo attacco violentissimo su Kiev, Mosca mostra di non farsi impressionare dalle minacce del tycoon. Che oramai pare un disco rotto («Non sono contento») e annuncia un nuovo colloquio con Putin e incontri con i leader Ue. Peccato che non si sappia chi siano. Per Orban, intanto, «il destino degli ucraini ormai è segnato»

«Nessuna sanzione potrà costringere la Federazione russa a cambiare la sua posizione». Le parole di Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, sono inequivocabili. Dopo l’attacco pesantissimo di domenica, che ha colpito finanche il palazzo del governo di Kiev, la Russia accentua la sua aperta sfida non solo all’Ucraina, ma anche (anzi, soprattutto) al presidente americano Donald Trump, che di fronte alla pioggia di droni ha minacciato nuove sanzioni nei confronti di Mosca.

Come al solito, la tattica russa è “double face”: da una parte Vladimir Putin fa capire che non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo dei colloqui mentre aumenta sempre di più la potenza di fuoco contro l’Ucraina, dall’altra il suo fido ministro agli Esteri, Sergej Lavrov, afferma che l’incontro ad Anchorage tra Putin e Trump ha dimostrato che gli statunitensi «hanno compreso la necessità di risolvere tutte le questioni sulla base del rispetto dei legittimi interessi nazionali», comprendendo, secondo lui, che è necessaria «l’eliminazione delle cause profonde della crisi ucraina». D’altronde, se i paesi occidentali vorranno ripristinare i rapporti, sappiano che «il business come una volta non è più possibile».

L’ineffabile Donald

Così come quello russo, sembra sempre di più un disco rotto anche il presidente americano: «Non sono contento di quello che succede in Ucraina», ma «troveremo un accordo». In quanto al capitolo sanzioni, si tratterà di dazi secondari per chi continua ad acquistare energia russa. Perfino Volodymyr Zelensky mostra tutto il suo scetticismo a Trump: è una «idea giusta», quella del tycoon, ma probabilmente rimarrà solo tale. Sono gli uomini del presidente a far capire che Washington cercherà di ritardare i dazi antirussi il più a lungo possibile. Dopo Scott Bessent, il segretario al Tesoro che due giorni fa aveva dichiarato che le misure restrittive Usa partiranno solo se gli europei smetteranno di comprare energia russa, è stato Chris Wright, segretario all’Energia, a rinforzare lo stesso messaggio: l’Unione deve varcare «la linea rossa» energetica, smettere di pagare la Federazione e iniziare a «rispettare i termini dell’accordo Usa-Ue e acquistare 750 miliardi di dollari di energia statunitense entro il 2028». La Casa Bianca darà inizio al braccio di ferro con i russi solo dopo averne tratto benefici commerciali, ma anche in quel caso la battaglia potrebbe essere inutile.

Con l’obiettivo di trovare finalmente il bandolo della matassa, Trump ha reso noto che parlerà con Vladimir Putin nei prossimi giorni e che leader europei «individualmente» avrebbero bussato alla sua porta: un’affermazione un po’ misteriosa, dato che non si sa di quali leader europei si tratti. Di sicuro non ci sarà il cancelliere tedesco Friedrich Merz, riferiscono da Berlino, come da Bruxelles confermano che non è prevista partenza della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Questo mentre il segretario della Nato Mark Rutte andrà invece a Londra per partecipare al gruppo di contatto per Kiev che si riunisce per mettere fine a un’asfittica attesa dopo l’attacco record di due giorni fa, una grandinata di centinaia di droni e missili russi che hanno ricordato agli ucraini che è iniziata «una nuova fase della guerra». Lo ha detto oggi la premier Yulia Svyrydenko che ha accompagnato i diplomatici stranieri, con il ministro degli Interni Klymenko e quello degli Esteri Sybiha, di fronte al Palazzo del consiglio dei ministri carbonizzato da un incendio scatenato dai detriti di un drone abbattuto.

Più si attende, più le posizioni degli attori si irrigidiranno come il ghiaccio che sta per congelare il fronte nel quarto anno di guerra, e si tenta dunque il riavvicinamento finanche tra first ladies. Olena Zelenska incontrerà Melania Trump all’Onu a fine settembre a New York, per l’Assemblea generale.

Il problema è che gli alleati navigano in acque sempre più agitate e paradossali. L’Unione europea è come una bussola con due aghi che stanno puntando in direzioni opposte. A Berlino non sembrano più nemmeno intravedere la fine del conflitto; la guerra in Ucraina è solo un preludio, «solo l’inizio» dell’imperialismo russo, afferma Merz, che denuncia ennesimi attacchi ibridi e provocazioni di Mosca.

Il verdetto di Viktor

A Budapest invece non è la prima volta (e non sarà l’ultima) che Viktor Orban dichiara già vincitore il presidente russo: lo ha ripetuto, ma con previsioni ancora più incendiarie del solito, diffuse dal giornale ungherese Magyar Nemzet. Per il premier magiaro, il «destino dell’Ucraina è segnato». L’Europa sta riflettendo sulle garanzie di sicurezza per Kiev, ma «queste garanzie di fatto significano la divisione del paese» in tre parti: una zona russa che «esiste già, il dibattito odierno verte semplicemente su quante regioni dovrebbe includere», una zona demilitarizzata e una zona occidentale. Senza cambiamenti “radicali” per tutti, questo sarà l’ultimo bilancio dell’Unione: per l’amico di Putin e Trump (nonché avversario di Zelensky), non ce ne sarà più una, se adesso non sceglie e si trasforma.

