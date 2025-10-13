Zeigen: «Hamas ha ucciso mia madre. Dopo il 7 ottobre ho lasciato il lavoro per costruire la pace»

Sua madre è stata uccisa a 74 anni dai miliziani di Hamas nel Kibbutz Be’eri. Oggi costruisce percorsi di riconciliazione all’interno dell’organizzazione Parents Circle Family Forum: «Il perdono non mi interessa e non credo sia necessario. Basta essere capaci di vivere in tranquillità accanto a colui che in passato percepivo come nemico»

Non un traguardo, ma il possibile punto di partenza di un processo lungo e faticoso. Yonatan Zeigen, 37 anni, israeliano, diffida dei toni trionfali di chi vede nella firma dell’accordo di Sharm el Sheikh il sigillo della «nuova pace in Medio Oriente». Di pace, quella costruita dal basso e lontano dai riflettori, si occupa da due anni, da quel 7 ottobre 2023 che gli ha portato via sua madre. Si chiamava Vivian Silver, aveva 74 anni ed era uno dei volti più noti dei movimenti pacifisti israeliani