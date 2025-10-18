Zelensky a mani vuote, ma il presidente non ha alternative agli Usa

true false

L’incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump a Washington è durato circa due ore e mezza, proprio come la telefonata che il presidente americano ha avuto con Vladimir Putin il giorno prima. Da molto lontano, seduto al Cremlino, il presidente russo deve essere riuscito di nuovo a far cambiare idea al collega americano: quando Zelensky è arrivato a Washington per discutere dell’invio dei Tomahawk, ha trovato Trump «in uno stato d’animo del tutto diverso» dai giorni precedenti. Come sono andate