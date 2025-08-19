Dopo l’incontro di ieri alla Casa Bianca con Trump e gli alleati europei per discutere di pace, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti, ha affermato che il suo Paese si è offerto di acquistare armi statunitensi per un valore di 90 miliardi di dollari.

L'annuncio è arrivato mentre i Paesi europei hanno recentemente confermato che investiranno miliardi di dollari per acquistare armi dalle aziende statunitensi per sostenere l'Ucraina, compresi i sistemi Patriot.

Intanto sempre ieri è stato annunciato un incontro bilaterale tra Zelensky e Putin entro due settimane. Ma poi leader, come il presidente francese Macron, sono scettici.

© Riproduzione riservata